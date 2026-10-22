Mayor superficie, gastronomía y nuevos tratamientos: Copahue mejorará su complejo termal

El Gobierno de Neuquén anunció inversiones por $413.800 millones para el desarrollo de proyectos vinculados al turismo, incluidos en el Plan Neuquén Vive. Entre las iniciativas se encuentra la renovación integral del Complejo Termal Copahue, que contempla la modernización de sus instalaciones y la ampliación de los servicios de uno de los principales atractivos turísticos de la provincia.

La obra, que demandará una inversión de $36.000 millones, prevé duplicar la superficie actual, que pasará de 4.000 a 8.000 metros cuadrados. El proyecto contempla un circuito termal colectivo, áreas destinadas a tratamientos, 25 cabinas de balneoterapia individuales, 20 de fangoterapia, espacios para aplicaciones de algas, vapores e inhalaciones, y 10 cabinas para masajes y rehabilitación. Además, se proyecta incorporar un hotel y un restaurante, con el objetivo de ampliar las posibilidades de atención y permanencia de los visitantes.

La modernización permitirá mejorar y ampliar el complejo que actualmente dispone de cuatro sectores de balneoterapia y distintos espacios exteriores. Sus instalaciones ofrecen tratamientos y servicios como fangoterapia, masoterapia, kinesiología, hidromasajes, nebulizaciones, inmersión en aguas mineromedicinales y aplicaciones vinculadas con la estética y la cosmetología, además de consultorios médicos y de enfermería.

La propuesta termal se complementa con espacios exteriores que forman parte de la experiencia de Copahue, entre ellos la Laguna Verde, la Laguna del Chancho, los baños de vapor comunitarios e individuales y sectores destinados a tratamientos específicos. Esta diversidad de prestaciones permite atender distintas necesidades vinculadas con el bienestar y el cuidado de la salud, a partir de las características de los recursos mineromedicinales de la zona.

La demanda registrada durante la última temporada termal refleja la importancia del turismo termal para el destino. Entre noviembre y mayo se realizaron 213.435 prestaciones en el complejo, de acuerdo con los datos relevados por el Ente Provincial de Termas (Eproten), dependiente del Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales. Enero fue el mes de mayor concurrencia, con 62.174 prestaciones, seguido por febrero y marzo.

En paralelo, durante la actual gestión se consolidó la propuesta Termas Nieve, desarrollada mediante el trabajo coordinado entre el Eproten, la municipalidad y los prestadores turísticos de Caviahue-Copahue. La iniciativa permite disfrutar de las aguas mineromedicinales durante el invierno, en un entorno cubierto de nieve que amplía las posibilidades de actividad turística del destino más allá de la temporada termal estival.

En este contexto, la renovación del complejo buscará acompañar el crecimiento de la demanda y fortalecer los servicios asociados al turismo de bienestar durante las distintas épocas del año.