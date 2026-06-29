Copahue puso en marcha una nueva edición de Termas Nieve, la propuesta invernal que permite disfrutar de las aguas mineromedicinales en un entorno completamente cubierto de nieve. La experiencia se extenderá hasta el 31 de agosto y vuelve a posicionar al complejo termal como uno de los atractivos turísticos más destacados de la temporada en la provincia de Neuquén.

Se trata de un servicio único que solo se vive en Japón, Islandia y Neuquén, donde las termas se cubren de nieve.

El programa es impulsado por el Ente Provincial de Termas (Eproten), dependiente del ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, en conjunto con prestadores locales. Según destacaron desde el organismo, la iniciativa suma este año más servicios y alternativas recreativas, además de fortalecer la oferta turística de Caviahue-Copahue con actividades que combinan bienestar, naturaleza, gastronomía y nieve.

En caso de desear realizar la experiencia deberán dirigirse a las oficinas de Turismo de Caviahue, donde podrán consultar los prestadores habilitados para realizar el traslado hasta Copahue en vehículos adaptados sobre orugas, uno de los parques automotores especializados más importantes de Latinoamérica.

Además de las prestaciones termales, la propuesta incluye gastronomía regional, caminatas con raquetas, excursiones y, como novedad este año, la posibilidad de alojarse en Copahue para disfrutar la experiencia de pasar la noche en un pueblo completamente cubierto por la nieve.

Cuáles son las tarifas para esta temporada

Uno de los puntos centrales de esta temporada son las tarifas, que ya fueron definidas para este invierno. Las prestaciones individuales como Laguna del Chancho, Vapor, Inmersión en agua sulfurosa, Mascarilla facial y Masaje local tienen un valor de $50.000 para el público general y $25.000 para residentes de Neuquén. En tanto, el masaje total asciende a $70.000 para visitantes y $35.000 para residentes.

También se ofrecen combos de prestaciones, con valores que parten desde los $80.000 para el público general y $40.000 para residentes, dependiendo de las combinaciones elegidas. Entre ellos se incluyen opciones como Laguna del Chancho + Vapor, Inmersión + Vapor, Laguna del Chancho + Inmersión e Inmersión + Masaje local.

Los circuitos termales completos, que integran tres prestaciones, tienen un costo de $120.000 para visitantes y $60.000 para residentes, mientras que las opciones familiares varían entre $85.000 y $200.000 según la cantidad de integrantes y los servicios seleccionados.

Los combos familiares para 2 adultos y 1 menor o 2 adultos y 2 menores: las combinaciones Laguna del Chancho + Vapor, Inmersión + Vapor y Laguna del Chancho + Inmersión cuestan 170.000 pesos y 200.000 pesos, respectivamente, mientras que para residentes los valores son de 85.000 pesos y 100.000 pesos.

Desde el Eproten destacaron además que el complejo cuenta con personal especializado durante toda la temporada, junto al acompañamiento del sistema de salud y fuerzas de seguridad, lo que permite garantizar el funcionamiento del destino en condiciones invernales extremas.