Un accidente de tránsito en la Ruta Provincial 17, a unos dos kilómetros de Añelo, dejó al menos cinco personas heridas y obligó a interrumpir momentáneamente la circulación vehicular. En el lugar trabajan equipos de Salud, Policía, Bomberos y Defensa Civil.

El operativo de emergencia se desarrolla en el sector donde ocurrió el siniestro. Según la información preliminar, hay personas que debieron recibir asistencia médica, aunque todavía no se precisó la gravedad de las lesiones.

Mientras continúan las tareas de los equipos de emergencia, se solicita a los conductores circular con precaución y respetar las indicaciones del personal que trabaja en la zona.

La circulación quedó interrumpida por el operativo

El tránsito sobre la Ruta 17 fue cortado momentáneamente para facilitar las tareas de asistencia y seguridad. La medida afecta a quienes circulan por el sector próximo a Añelo.

La presencia de ambulancias, efectivos policiales, bomberos y personal de Defensa Civil requiere extremar las precauciones, especialmente para evitar nuevos incidentes mientras se desarrolla el procedimiento.

La circulación dependerá de la evolución de las tareas de asistencia y del trabajo de los equipos de emergencia. Se espera que las autoridades brinden información sobre las personas heridas y las circunstancias del accidente.