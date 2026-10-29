El Mercado Concentrador del Neuquén comenzará a funcionar con su habitual horario de verano a partir del martes 3 de noviembre, con atención de lunes a viernes de 6 a 11 horas. La modificación busca aprovechar las primeras horas del día, las condiciones climáticas más favorables y la luz natural, además de evitar la exposición a las altas temperaturas durante la temporada estival.

De esta manera, el predio volverá a concentrar su actividad comercial durante la mañana, luego de haber distribuido la atención entre turnos matutinos y vespertinos durante el invierno.

Además, continuará vigente la apertura especial de los dos primeros sábados de cada mes, de 9 a 13 horas. Esta modalidad representa una alternativa para comerciantes, trabajadores y particulares que, por sus actividades habituales, no pueden realizar sus compras durante la semana. Así, el Mercado busca facilitar el acceso a sus productos y ampliar las posibilidades de abastecimiento para distintos sectores de la comunidad.

El cambio de horario permitirá mantener la dinámica comercial de uno de los principales polos agroalimentarios de la provincia. Con una amplia oferta de mercadería, variedad de precios y diferentes modalidades de compra, el establecimiento se presenta como una opción tanto para quienes necesitan abastecer comercios y emprendimientos gastronómicos como para las familias que buscan cuidar el presupuesto destinado a los alimentos.

¿Cómo llegar?

En cuanto a su ubicación, el Mercado Concentrador se encuentra sobre la Ruta Provincial 7, a la altura del kilómetro 5, dentro del Parque Industrial de Centenario. Está situado a aproximadamente 10 minutos del centro de la ciudad de Neuquén, por lo que cuenta con una ubicación estratégica para quienes llegan desde distintos puntos del área metropolitana. El predio dispone de accesos ágiles y un amplio espacio de estacionamiento para autos, camionetas y camiones, lo que facilita el ingreso y la carga de mercadería.

En sus más de 120 puestos, los visitantes pueden encontrar una gran variedad de productos. La oferta incluye frutas y verduras frescas, carnes rojas, pollo, huevos, lácteos, fiambres, embutidos, pastas, bebidas y condimentos. También se comercializan artículos de almacén, envases descartables, alimentos para mascotas, forrajes y otros productos destinados tanto al consumo familiar como a la actividad comercial.

Abierto a todo público

El establecimiento está abierto a todo público y ofrece distintas modalidades de compra, que pueden realizarse por unidad, por caja o por bulto cerrado, según el producto y las condiciones de cada puesto. Además, se aceptan diversas formas de pago. Esta flexibilidad permite comparar alternativas, elegir cantidades de acuerdo con las necesidades de cada comprador y aprovechar las oportunidades disponibles en los distintos sectores del predio.

La compra mayorista constituye una de las principales ventajas del Mercado, especialmente para almacenes, verdulerías, restaurantes, emprendimientos gastronómicos y otros comercios que necesitan abastecerse regularmente. Sin embargo, los consumidores particulares también pueden aprovechar la propuesta, por ejemplo, organizando compras conjuntas con familiares, amigos o vecinos para adquirir mercadería en cantidad y luego dividirla. De esta manera, es posible acceder a opciones convenientes y distribuir mejor los gastos.

Con el regreso del horario de verano, el Mercado Concentrador de Neuquén se prepara para sostener su actividad durante los meses de mayores temperaturas y continuar ofreciendo una alternativa de abastecimiento para la región. La posibilidad de resolver distintas compras en un mismo lugar, acceder a productos frescos y comparar precios convierte al predio en un punto de referencia para comerciantes y consumidores. A su vez, su funcionamiento contribuye a fortalecer los circuitos de comercialización y acompañar el desarrollo productivo de la provincia.