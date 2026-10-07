El Mercado Concentrador del Neuquén cerró con un balance positivo las jornadas especiales de chivito, cordero y trucha patagónica realizadas el viernes 2 y sábado 3 de octubre. La propuesta convocó a numerosas familias que se acercaron para comprar productos de origen neuquino y, al mismo tiempo, realizar sus compras habituales de frutas, verduras, carnes y otros alimentos.

Uno de los principales resultados estuvo en la venta de trucha. Durante las dos jornadas se comercializaron 167 kilos de filet, de los cuales 139 correspondieron a trucha natural premium y 28 a trucha ahumada. Ambas variedades se agotaron, en una muestra de la demanda que existe por este tipo de productos de producción local.

El Mercado Concentrador funcionó como punto de encuentro entre productores neuquinos y consumidores.

La propuesta también tuvo un importante movimiento con los productos del Alto Neuquén. En el stand de la Corporación para el Desarrollo de la Cuenca del Curí Leuvú (CORDECC) se vendieron 300 chivitos enteros congelados y alrededor de 50 corderos, además de distintas presentaciones de chivito fraccionado y envasado al vacío. El cuarto delantero fue uno de los cortes más elegidos por las familias, mientras que los productos envasados también tuvieron demanda entre los gastronómicos.

La iniciativa permitió generar un canal de comercialización directo entre los productores neuquinos y los consumidores. De esta manera, alimentos vinculados a la identidad productiva y gastronómica de la provincia pudieron llegar a las mesas de las familias, al mismo tiempo que se fortalecieron las oportunidades para quienes producen en distintas regiones del territorio.

CORDECC vendió 300 chivitos enteros y alrededor de 50 corderos durante las dos jornadas.

Entre los productos destacados estuvo el Chivito Criollo del Norte Neuquino, reconocido como la primera carne argentina en obtener Denominación de Origen. En el caso de la trucha patagónica, los productos comercializados son criados sin antibióticos y cuentan con certificaciones internacionales relacionadas con las buenas prácticas de acuicultura.

El Mercado Concentrador volverá a abrir sus puertas el sábado, de 9 a 13, con su modalidad habitual de comercialización mayorista y la posibilidad de adquirir productos fraccionados en algunos puestos. La propuesta está destinada tanto a comerciantes como a particulares.