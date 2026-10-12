“A la Mesa” impulsó el movimiento turístico y Villa Pehuenia ya mira hacia el verano

Villa Pehuenia-Moquehue aprovechó el movimiento turístico del fin de semana largo para volver a poner en primer plano uno de sus principales atributos: la gastronomía. La feria “A la Mesa” convocó a productores, emprendedores, artesanos y referentes del sector gastronómico local en una propuesta que tuvo una importante presencia de visitantes y que forma parte de una estrategia más amplia para sostener el turismo durante todo el año.

Prima Multimedios estuvo presente en el evento y recogió los testimonios de las autoridades locales sobre una iniciativa que busca potenciar la identidad de Villa Pehuenia-Moquehue como Capital de la Gastronomía Neuquina y, al mismo tiempo, generar actividad durante los períodos que quedan fuera de las temporadas de mayor demanda.

Turistas que eligieron recorrer la cordillera neuquina durante el fin de semana largo.

La feria recibió visitantes provenientes de Neuquén, distintas localidades del interior provincial, el Alto Valle de Río Negro, Buenos Aires y Chile, además de turistas que eligieron recorrer la cordillera neuquina durante el fin de semana largo.

La variedad de propuestas y la participación del sector privado fueron dos de las características de un encuentro pensado también para impulsar el turismo de cercanía.

“Buscamos romper con la estacionalidad turística”

El intendente de Villa Pehuenia-Moquehue, Arturo de Gregorio, destacó ante PRIMA Multimedio el movimiento registrado durante el encuentro y explicó que la organización de actividades fuera de las temporadas tradicionales responde a una necesidad concreta de quienes viven y trabajan en la localidad.

“Realmente vivimos en el paraíso. Villa Pehuenia-Moquehue es una aldea de montaña con paisajes increíbles, y eso es parte de lo que hace que los turistas nos elijan”, señaló.

De Gregorio explicó que el destino terminó una temporada invernal con buenos niveles de ocupación y comenzó inmediatamente a trabajar en las propuestas destinadas a los meses siguientes.

Entrevista exclusiva al intendente de Villa Pehuenia-Moquehue, Arturo de Gregorio. (Izq.) junto a Dennis Godoy (Der.)

“Tuvimos una muy buena temporada de invierno, con importantes niveles de ocupación, y apenas terminó comenzamos a trabajar en las propuestas para el verano. La primera actividad fue justamente la feria ‘A la Mesa’, aprovechando nuestra identidad como Capital de la Gastronomía Neuquina y el enorme potencial de nuestros gastronómicos, artesanos y emprendedores locales”, afirmó.

El objetivo es que ese calendario permita reducir la dependencia de los períodos de alta temporada.

“Siempre buscamos generar eventos y actividades que nos permitan romper con la estacionalidad turística, porque es algo que necesitan los habitantes y prestadores de Villa Pehuenia-Moquehue”, sostuvo el intendente.

La agenda continuará con Calvario, una carrera que se desarrollará en Moquehue y que, según indicó De Gregorio, reúne a más de mil corredores.

“Nuestro objetivo es que la gente pueda visitarnos durante todo el año y disfrutar no solamente de nuestros paisajes, sino también de las distintas propuestas que impulsamos desde el municipio junto al sector privado”, agregó.

Los productores y gastronómicos, protagonistas

La secretaria de Coordinación y Planificación de Villa Pehuenia-Moquehue, Natalia Manavella, explicó que “A la Mesa” fue concebida precisamente para darle visibilidad a quienes construyen la identidad gastronómica del destino.

“Esta feria es una iniciativa de la Municipalidad de Villa Pehuenia-Moquehue para que los verdaderos protagonistas de la Capital de la Gastronomía Neuquina, nuestros productores, emprendedores y gastronómicos, puedan lucirse”, señaló. La funcionaria destacó además la respuesta que encontraron durante el fin de semana largo:

“Estamos teniendo una muy buena respuesta, tanto de quienes ya conocían la feria como de aquellos que se encontraron con ella por sorpresa”, afirmó. Para Manavella, una de las fortalezas de la actividad es el trabajo conjunto entre los distintos actores locales.

“El sector gastronómico y de emprendedores de nuestra localidad entiende que el trabajo tiene que ser colectivo, que es importante potenciarse entre todos”, explicó.

La gastronomía funciona, además, como una puerta de entrada hacia otros atractivos de Villa Pehuenia-Moquehue. “La gastronomía siempre invita a reunirse, a disfrutar de los espacios abiertos y de la naturaleza, y eso también nos permite empezar a promocionar nuestra temporada de verano”, señaló.

Natalia Manavella, secretaria de Coordinación y Planificación de Villa Pehuenia-Moquehue.

La mirada ya está puesta en el verano

Con visitantes de distintos puntos de la Patagonia, Buenos Aires y Chile, “A la Mesa” funcionó también como una vidriera para quienes llegaron por el fin de semana largo y podrían regresar durante los próximos meses.

“Queremos que quienes nos visitan durante los fines de semana largos vuelvan a elegirnos para sus vacaciones”, explicó Manavella.

La estrategia continuará con nuevas actividades antes de que comience formalmente la temporada estival. La funcionaria adelantó que el municipio ya trabaja en nuevas propuestas para diciembre.

Así, mientras Villa Pehuenia-Moquehue comienza a dejar atrás la temporada de invierno, la gastronomía, los eventos deportivos y el trabajo conjunto con emprendedores y prestadores aparecen como herramientas para sostener el movimiento turístico durante los meses intermedios y avanzar hacia el objetivo planteado por el destino: que visitar la localidad deje de ser una elección exclusivamente de temporada.