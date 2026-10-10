A La Mesa, la feria gastronómica de Villa Pehuenia Moquehue ya comenzó y deleita a todos con sus sabores y propuestas

La gastronomía regional, las artesanías y el arte se combinan este fin de semana en Villa Pehuenia Moquehue, donde la feria A La Mesa ya abrió sus puertas en el Muelle Turístico. La propuesta invita a vecinos y turistas a disfrutar de los sabores locales y, al mismo tiempo, participar de una experiencia interactiva que tiene como protagonista al Pasaporte Gastronómico.

La iniciativa propone recorrer los 20 puestos de la feria, descubrir sus productos y reunir una colección de stickers exclusivos. Quienes completen el pasaporte podrán participar del sorteo previsto para este domingo a las 17.

Cómo participar del Pasaporte Gastronómico y ganar una estadía

La dinámica es sencilla y gratuita. Al ingresar al predio, los visitantes de A La Mesa deben acercarse a la Estación de Información Turística Digital para retirar su Pasaporte Gastronómico.

Después, tendrán que recorrer los 20 puestos y solicitar en cada uno el sticker correspondiente. Todos son diferentes y deben reunirse en el pasaporte para completar el desafío.

Hay 100 pasaportes disponibles durante la jornada del sábado y otros 100 para el domingo, por lo que la organización dispuso un cupo limitado para participar de esta propuesta.

Los asistentes podrán retirar un Pasaporte Gastronómico y quienes lo completen participarán del sorteo por cuatro noches de estadía para este verano en Villa Pehuenia Moquehue - Foto: Gentileza

El premio principal es una estadía de cuatro noches en Villa Pehuenia Moquehue durante el verano 2026-2027, con dos excursiones incluidas. El sorteo se realizará este domingo a las 17, según la información difundida por la organización.

Qué sabores y productos se pueden encontrar en A La Mesa

El Muelle Turístico se convirtió en un punto de encuentro para productores y elaboradores de Villa Pehuenia Moquehue. Entre los puestos se pueden encontrar cervezas artesanales, gin, vermut, quesos, embutidos y distintas preparaciones que incorporan el piñón, uno de los productos característicos de la gastronomía de la región.

La oferta también incluye alfajores, helados, burritos, hamburguesas y otras alternativas para disfrutar durante el recorrido.

La propuesta pone el foco en la producción local: los productos que se ofrecen en la feria son elaborados, producidos o cocinados en Villa Pehuenia Moquehue. De esta manera, la experiencia permite conocer parte de la identidad gastronómica de este destino cordillerano neuquino.

Una gran mesa colectiva para celebrar el arte y el encuentro

La gastronomía no es la única protagonista de la feria. Como parte de la experiencia, se instaló una mesa de aproximadamente 15 metros de largo, conformada por varios módulos, que funciona como espacio de encuentro para compartir comidas, bebidas y actividades artísticas.

A La Mesa, la feria gastronómico que se desarrolla este fin de semana en Villa Pehuenia Moquehue, tiene al lago como principal atractivo visual - Foto: Gentileza

Durante las dos jornadas, uno de los módulos queda disponible para que vecinos y turistas participen de una intervención colectiva, aportando color a los dibujos realizados por artistas locales.

Los demás espacios están preparados con manteles para que los visitantes puedan sentarse, disfrutar de los productos de la feria y compartir el momento.

La propuesta artística tendrá uno de sus momentos destacados este domingo, cerca de las 18, cuando se descubra el diseño completo plasmado en las mesas. Las distintas intervenciones estarán conectadas por una idea común: compartir una experiencia en un entorno natural característico de la Patagonia.

A La Mesa, una invitación a descubrir Villa Pehuenia Moquehue

Con la gastronomía regional como punto de partida, A La Mesa propone una experiencia que reúne producción local, arte y participación comunitaria en uno de los espacios turísticos de Villa Pehuenia Moquehue.

La feria es también una oportunidad para que quienes visitan la localidad conozcan los sabores que se elaboran en la zona y disfruten de una propuesta que busca poner en valor a sus productores y emprendedores.

Para quienes todavía no participaron, el domingo será la última oportunidad de recorrer los puestos, completar el Pasaporte Gastronómico y sumarse a las actividades previstas para el cierre.

Información práctica de A La Mesa