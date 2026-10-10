La feria gastronómica A La Mesa se desarrolla con gran convocatoria en Villa Pehuenia Moquehue y continúa este domingo

La gastronomía regional, los productos de cercanía y el paisaje de la cordillera neuquina son los protagonistas de A La Mesa, la feria gastronómica de Villa Pehuenia-Moquehue, que comenzó con una importante presencia de visitantes y una amplia variedad de propuestas para descubrir los sabores y las producciones de la localidad.

En la primera jornada, el encuentro reúne a comerciantes, productores, artesanos y emprendedores que ofrecen desde platos elaborados con ingredientes de la zona hasta piezas de cerámica, tejidos y objetos de madera. La programación también incluye literatura y música, en una experiencia que busca mostrar la identidad cultural y productiva de este destino cordillerano.

“Estamos muy contentos porque es una primera edición de este evento que nos ilusiona mucho”, contó la secretaria de Turismo de Villa Pehuenia Moquehue, Eugenia Napolitano a Mejor Informado. Según describió, el público se acercó a probar platos, recorrer los puestos y llevarse productos elaborados por emprendedores de la región.

Trucha, piñón y cerveza artesanal: los sabores de Villa Pehuenia-Moquehue

Uno de los ejes de A La Mesa es el trabajo con ingredientes locales y productos de cercanía. La oferta gastronómica incluye preparaciones con trucha, asado y piñón, además de pastelería, café de autor, chocolatería y cervezas artesanales.

La secretaria de Turismo de Villa Pehuenia Moquehue destacó la creatividad de los gastronómicos y la manera en que cada propuesta incorpora los sabores de la región. La feria permite conocer diferentes elaboraciones y tomar contacto directo con quienes producen y transforman los ingredientes en platos y productos para llevar a casa.

La diversidad también se extiende a los puestos de artesanías. Hay bateas de madera, cerámica, tejidos y trabajos de espartería, entre otras producciones que reflejan los oficios y materiales vinculados con el entorno.

A esa combinación se suman escritoras que presentan textos inspirados en el lugar. La música y la participación de artistas completan una propuesta que va más allá de lo gastronómico y reúne distintas expresiones de la identidad de Villa Pehuenia-Moquehue.

Buen movimiento turístico durante el fin de semana largo

La feria también funciona como un punto de encuentro para quienes eligieron la cordillera neuquina durante el fin de semana largo. Aunque las condiciones climáticas no acompañaban de la misma manera a toda la provincia, Napolitano señaló que Villa Pehuenia-Moquehue registraba un buen nivel de ocupación.

La funcionaria explicó que, de acuerdo con la información relevada por las oficinas de Turismo, algunos visitantes estaban llegando sin reservas previas. Aclaró que el movimiento todavía se encontraba en evaluación y que las cifras podían modificarse durante el desarrollo de la jornada.

Otro dato destacado fue la presencia de turistas chilenos. Según relató, durante el recorrido por la feria conversaron con visitantes que habían cruzado la cordillera para disfrutar del destino y participar de las actividades.

La convocatoria refuerza el papel de este tipo de encuentros como una oportunidad para conocer la producción local, acercarse a los emprendedores y sumar experiencias culturales y gastronómicas a una escapada por la Patagonia.

Una feria para descubrir la identidad de la cordillera neuquina

Con el paisaje natural como escenario, A La Mesa propone recorrer Villa Pehuenia-Moquehue a través de sus sabores, sus artesanías y las expresiones culturales de su comunidad.

La primera edición reúne a productores de la localidad y suma invitados de Aluminé, ampliando la presencia de elaboraciones y trabajos de la zona. La propuesta invita tanto a los residentes como a quienes visitan el destino a descubrir el vínculo entre la gastronomía, los oficios y el entorno cordillerano.

La feria se extiende hasta el domingo, de acuerdo con la información proporcionada para esta cobertura. Para quienes estén planificando acercarse, se recomienda consultar los canales oficiales de Turismo de Villa Pehuenia-Moquehue para confirmar los horarios y las actividades previstas antes de salir.

Información práctica para visitar A La Mesa

Lugar: Villa Pehuenia-Moquehue

Cuándo: hasta este domingo 11 de octubre.

Qué encontrar: gastronomía con productos regionales, trucha, asado, piñón, pastelería, café de autor, chocolatería, cervezas artesanales, artesanías, literatura y música.

Participantes: comercios, productores y artesanos locales, con invitados de Aluminé.

Ocupación turística: la Secretaría de Turismo informó un buen nivel de ocupación durante el fin de semana largo y la llegada de visitantes sin reserva previa.

A La Mesa ofrece una oportunidad para combinar una escapada a la cordillera neuquina con un recorrido por los sabores y las producciones de Villa Pehuenia-Moquehue, en un encuentro que pone en primer plano a quienes construyen la identidad del destino.