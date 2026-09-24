La alerta roja por lluvias provocó que el Consejo Provincial de Educación (CPE) de Neuquén suspenda clases presenciales durante este miércoles 23 y jueves 24 de septiembre en las zonas alcanzadas por el fenómeno meteorológico.

La medida fue adoptada para reducir los riesgos asociados a las condiciones climáticas previstas y preservar la seguridad de toda la comunidad educativa, incluidos estudiantes, docentes y auxiliares de servicio.

Se había adelantado que los Distritos Regionales IV y IX, que comprenden Junín de los Andes, San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Villa Traful y zonas rurales de la región cordillerana suspendían las clases el miércoles y jueves.

Qué pasará este jueves

Durante este mediodía, se agregó que el Distrito Regional V de Chos Malal decidió también suspender las actividades en todos los niveles por la tarde.

La decisión surge luego de una reunión con Defensa Civil y atendiendo a las recomendaciones del Comité de Emergencia y debido a la emisión de alerta roja por lluvia y viento emitida por el Servicio Meteorológico Nacional.

Por eso se suspenden las clases en todos los niveles, en todos los establecimientos escolares del Distrito Regional V, durante la jornada que queda de este jueves 24 de septiembre.