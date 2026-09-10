Un nuevo operativo para retirar animales sueltos de la Ruta Nacional 40 se realizó en el sector de Siete Lagos. Durante el procedimiento fueron capturados cuatro caballos y dos vacas, que posteriormente fueron retirados de la zona.

El procedimiento se desarrolló entre las 9:00 y las 14:30, con cobertura sobre distintos sectores de la RN 40, entre los kilómetros 2211 y 2171, en inmediaciones del lago Falkner, además de la Ruta Provincial 65.

Como resultado de las intervenciones, se labraron cuatro actas de infracción en el marco de la Ley Provincial 3507. Los animales fueron posteriormente entregados a sus respectivos propietarios, quienes asumieron la responsabilidad correspondiente.

El operativo se realizó en uno de los corredores turísticos de Neuquén

El operativo no se limitó a una intervención puntual. Durante más de cinco horas, los efectivos realizaron recorridas, controles visuales y tareas de observación en banquinas y sectores aledaños a las rutas para detectar animales que pudieran aproximarse a la vía de circulación.

La intervención requirió el trabajo coordinado de distintos organismos, con personal, vehículos y recursos destinados a la captura y traslado de los ejemplares.

La presencia de animales sobre rutas representa un riesgo tanto para quienes conducen como para los propios animales, especialmente en corredores donde circulan residentes, transportistas y turistas.

La Ley 3507 endureció el esquema de control

La Ley Provincial 3507 modificó distintos artículos de la Ley 2448 y estableció un procedimiento específico para los animales sueltos.

La norma indica que, cuando los animales representan un riesgo para la seguridad de las personas o los bienes, la autoridad de aplicación debe realizar una captura temporal y trasladarlos. Si no es posible ubicar al propietario, poseedor o guardián, pueden ser llevados a un lugar de depósito transitorio.

Además, el propietario que pretenda recuperar un animal debe acreditar su dominio y afrontar la multa correspondiente y los gastos de traslado y manutención.

La legislación establece multas de 200 a 600 UF (Unidad Fija) para quienes dejen animales sueltos o arreén hacienda por determinadas vías públicas. Cada UF equivale al precio de 1 litro de nafta premium del Automóvil Club Argentino de Neuquén Capital al momento del acta.

También contempla sanciones de 2.000 a 10.000 UF para propietarios de inmuebles linderos a la vía pública que no cuenten con alambrados capaces de impedir el ingreso de animales a la zona del camino.

Los controles buscan reducir los siniestros viales

El problema no se limita a la captura de animales. La presencia de ganado sobre las rutas neuquinas constituye un factor de riesgo que puede terminar en accidentes.

En marzo de 2026, el Poder Judicial de Neuquén informó que organismos provinciales comenzaron a coordinar acciones específicas para mejorar la detección de animales sueltos, notificar a propietarios y reducir los siniestros vinculados con esta problemática. El diagnóstico oficial señaló además que el pico de accidentes relacionados con animales se registra entre marzo y mayo.

La problemática tampoco es nueva en la Ruta 40. En mayo de 2026, un operativo policial permitió retirar siete caballos que se encontraban sobre la calzada en el sector de Auquinco, mientras que días después se informó sobre otros procedimientos en distintos puntos de la provincia.

En otro episodio ocurrido en junio de 2025, un conductor chocó contra dos novillos sobre la Ruta 40, en cercanías de San Martín de los Andes. El impacto dejó el vehículo seriamente dañado y uno de los animales murió.

Una problemática que también afecta a los turistas

El Camino de los Siete Lagos es uno de los corredores turísticos más importantes de Neuquén y conecta sectores de gran circulación durante las temporadas de mayor movimiento.

La Ruta Nacional 40 atraviesa zonas donde pueden coexistir tránsito vehicular, actividad productiva y presencia de animales. Por eso, la prevención requiere tanto controles de las autoridades como medidas de los propietarios para evitar que el ganado alcance la calzada.

La Policía de Neuquén ya había realizado controles específicos en este corredor y difundido recomendaciones para conductores y propietarios, con énfasis en el riesgo que generan los animales sueltos.

Los controles continuarán en distintos puntos de la provincia

Los operativos previstos bajo la Ley 3507 tienen carácter aleatorio y preventivo. La intervención de diferentes organismos busca ampliar la capacidad para detectar, capturar y trasladar animales que puedan generar situaciones peligrosas.

La normativa también contempla la identificación y seguimiento de los animales recuperados mediante un registro provincial y una marca distintiva. Asimismo, establece la realización de campañas de concientización y la colocación de avisos en rutas y caminos.

En los casos en que los propietarios no retiren los animales dentro de los plazos establecidos, la legislación contempla distintas alternativas respecto de su destino, incluido el decomiso en determinadas circunstancias.

¿Qué pasará con los animales capturados?

En este operativo, cuatro caballos y dos vacunos fueron retirados de la zona y se confeccionaron las actas de infracción correspondientes.

Cuando los propietarios son identificados, pueden recuperar los animales una vez cumplidos los requisitos establecidos por la normativa, entre ellos la acreditación de la propiedad y el pago de las obligaciones que correspondan.

La Ley 3507 también prevé mecanismos para determinar el destino de aquellos ejemplares que no sean reclamados o cuyo propietario no pueda acreditar su dominio.

El problema excede a un solo operativo

La sucesión de procedimientos registrados durante 2026 muestra que los animales sueltos continúan siendo un problema de seguridad vial en Neuquén.

En mayo, la Policía informó el secuestro de animales en distintos corredores provinciales y señaló que entre los sectores considerados problemáticos se encontraban la Ruta 22, la Ruta 40 y la Ruta 5.

El nuevo procedimiento en Siete Lagos se incorpora así a una estrategia de controles que busca que la aplicación de la Ley 3507 no quede limitada a situaciones posteriores a un accidente, sino que permita intervenir antes de que ocurra un siniestro.