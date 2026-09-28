Durante el domingo por la tarde un auto Fiat Cronos blanco fue encontrado sobre uno de sus laterales a orillas del río, en el paseo costero de Senillosa. La situación causó incertidumbre ya que, dentro del vehículo no había ningún ocupante que pueda indicar cómo habían terminado ahí.

El aviso fue recibido por Defensa Civil alrededor de las 14.30, luego de que vecinos alertaran sobre la presencia del vehículo en el sector.

Al lugar acudieron efectivos de Defensa Civil, Bomberos y personal policial. Cuando llegaron, constataron que no había ninguna persona dentro del automóvil.

Durante las averiguaciones, un transeúnte informó que había observado al conductor descender del vehículo por sus propios medios y retirarse caminando del lugar. Aunque el auto estaba muy cerca de la orilla, no estaba hundido en el agua.

Personal de Bomberos y Defensa Civil trabajó para colocarlo nuevamente sobre sus cuatro ruedas y posteriormente lo retiró de la zona con un vehículo de Defensa Civil.