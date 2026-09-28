Un violento choque entre una motocicleta y una Volkswagen Amarok ocurrió durante la mañana de este lunes en el oeste de Neuquén y terminó con el motociclista trasladado a un hospital.

El siniestro se produjo pasadas las 8:30 sobre avenida Conquistadores del Desierto, en el cruce con calle La Papa. La secuencia comenzó cuando la camioneta esperaba para incorporarse a la avenida y varios vehículos frenaron para permitirle el paso.

Desde el lugar, el móvil de AM550, con el periodista Juan Pablo Andréz y el camarógrafo Facundo Rocha, explicó cómo se produjo el impacto.

La maniobra que terminó en el choque

La Amarok negra estaba detenida sobre La Papa, a la espera de poder subir a Conquistadores del Desierto y girar hacia la izquierda, en dirección oeste, hacia la doble rotonda de Casimiro Gómez.

Mientras tanto, varios vehículos que circulaban por Conquistadores hacia el este comenzaron a frenar para darle paso a la camioneta.

El problema se produjo cuando la motocicleta adelantó a esos vehículos que estaban detenidos. Al avanzar la Amarok para incorporarse a la avenida, ambos vehículos quedaron enfrentados.

La Policía intervino tras el choque y ordenó la circulación. Foto: Facundo Rocha, Móvil de Prima Multimedios

“Le dan el paso, pero la moto venía pasando a estos vehículos que frenaron, y cuando hacen la maniobra para subir, se encuentran a la moto de frente y chocan”, relató Andréz durante el despacho.

Tanto el conductor de la camioneta como el motociclista intentaron evitar el impacto, pero no pudieron.

“Claramente ambos intentaron esquivarse, pero no pudieron”, señaló el periodista desde el lugar.

El motociclista terminó en el hospital

Después del impacto, varios automovilistas que circulaban por la zona se detuvieron para asistir al motociclista y también intervino personal de la Policía de Neuquén.

Cuando llegó el SIEN, el hombre se encontraba consciente, lúcido y con movilidad, aunque presentaba fuertes golpes y manifestaba mucho dolor.

Luego de recibir asistencia en el lugar, los profesionales resolvieron trasladarlo a un hospital para realizarle una evaluación médica y determinar el alcance de las lesiones.

Por el momento, no se informó oficialmente el diagnóstico del motociclista después de su traslado.

La Amarok esperaba para incorporarse a Conquistadores del Desierto. Foto: Facundo Rocha, Móvil de Prima Multimedios

Una maniobra que quedó bajo análisis

Durante el despacho, Andréz indicó que, a partir de lo observado en el lugar, “todo apunta a una mala maniobra de la motocicleta”.

La Policía permanece trabajando en el sector para avanzar con el procedimiento y establecer las circunstancias del choque.

El impacto también provocó importantes demoras en la circulación sobre Conquistadores del Desierto. El tránsito quedó muy atascado mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y el procedimiento policial.

Se recomienda circular con precaución y, de ser posible, evitar el cruce de Conquistadores del Desierto y La Papa mientras continúan las tareas en el lugar.