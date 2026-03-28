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Sábado 28 de Marzo, Neuquén, Argentina
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Siniestro vial urbano

Cutral Co: motociclista sin casco chocó con camioneta del ISSN y fue hospitalizado

El accidente ocurrió pasado el mediodía en barrio Nehuen Che. El conductor de la moto, que circulaba sin casco, fue derivado al hospital tras impactar con una camioneta del Instituto de Seguridad Social de Neuquén.

Por Redacción Mejor Informado
Sabado, 28 de marzo de 2026 a las 18:33
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Un motociclista fue derivado al hospital luego de un choque. (Información y Foto: Cutral Co al instante)

Un siniestro vial se registró pasado el mediodía en la intersección de las calles Ejército Argentino y Güemes, en el barrio Nehuen Che de Cutral Co. El hecho involucró a una motocicleta y una camioneta perteneciente al Instituto de Seguridad Social de Neuquén (ISSN).

Según la información preliminar, el motociclista circulaba sin casco de seguridad al momento del impacto.

Derivación al hospital local

Producto del choque, el conductor de la motocicleta sufrió lesiones y debió ser trasladado a la guardia del hospital local para su evaluación y atención médica.

Hasta el momento, no se difundieron detalles oficiales sobre la gravedad de las heridas.

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