Un siniestro vial se registró pasado el mediodía en la intersección de las calles Ejército Argentino y Güemes, en el barrio Nehuen Che de Cutral Co. El hecho involucró a una motocicleta y una camioneta perteneciente al Instituto de Seguridad Social de Neuquén (ISSN).

Según la información preliminar, el motociclista circulaba sin casco de seguridad al momento del impacto.

Derivación al hospital local

Producto del choque, el conductor de la motocicleta sufrió lesiones y debió ser trasladado a la guardia del hospital local para su evaluación y atención médica.

Hasta el momento, no se difundieron detalles oficiales sobre la gravedad de las heridas.