Un motociclista resultó herido este miércoles por la tarde luego de protagonizar un siniestro vial que involucró a su moto y dos vehículos en la ciudad de Neuquén.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 16:30, frente al Comahue Golf Club, en el sector de barrios privados de la zona y en inmediaciones de calle Epecuén.

Como consecuencia del impacto, el conductor de la motocicleta sufrió lesiones y fue trasladado en ambulancia para recibir atención médica.

Dos vehículos quedaron con importantes daños materiales

Los otros dos vehículos involucrados permanecieron en el lugar después del choque y presentaban importantes daños materiales producto del impacto.

Por el momento, no fueron informadas las causas que provocaron el siniestro, por lo que no corresponde atribuir responsabilidades a ninguno de los conductores hasta contar con información oficial y las pericias correspondientes.

Tampoco se difundió hasta el momento un parte médico detallado sobre el estado del motociclista.

La investigación deberá determinar cómo ocurrió

El punto central para establecer las responsabilidades será determinar cómo se produjo la secuencia del impacto entre los tres vehículos.

Para eso serán relevantes las posiciones finales de los rodados, los daños observados, las declaraciones de los protagonistas y eventuales registros audiovisuales de la zona.

Por ahora, la información disponible confirma el traslado del motociclista y los daños materiales, pero no permite establecer cuál fue la maniobra que desencadenó el choque.

El antecedente de otros choques con motociclistas

Los siniestros que involucran motocicletas constituyen un tema recurrente en la cobertura vial de Neuquén. En junio, por ejemplo, un motociclista fue trasladado al hospital después de chocar contra un Volkswagen Bora en el barrio Alto Godoy; la Policía realizó peritajes para establecer cómo ocurrió el impacto.

Más recientemente, otro motociclista resultó herido tras un choque con una Volkswagen Amarok en Conquistadores del Desierto y La Pampa, en el oeste de la capital neuquina.

Estos antecedentes permiten poner el episodio en contexto, aunque no implican que exista una relación entre aquellos hechos y el siniestro ocurrido este miércoles.