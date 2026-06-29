Un violento accidente de tránsito se registró durante la noche de este lunes en el barrio Alto Godoy, en el oeste de la ciudad de Neuquén, donde una motocicleta de 110 centímetros cúbicos y un automóvil Volkswagen Bora colisionaron en una esquina por causas que aún son materia de investigación.

El siniestro ocurrió en la intersección de las calles Primero de Mayo y Cerro Chapelco. Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor de la motocicleta salió despedido y quedó tendido sobre el asfalto con diversas lesiones, generando preocupación entre los vecinos y automovilistas que circulaban por el sector.

Fueron los propios testigos quienes dieron aviso a los servicios de emergencia. En pocos minutos arribó una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN), cuyo personal asistió al motociclista en el lugar y constató que presentaba politraumatismos como consecuencia del violento golpe.

Debido a la gravedad de las lesiones, los profesionales decidieron trasladarlo de inmediato a la guardia del Hospital Horacio Heller, donde quedó internado para una evaluación médica más exhaustiva.

Mientras tanto, efectivos de la Policía de la Provincia de Neuquén montaron un operativo de seguridad en la zona. Los uniformados restringieron parcialmente la circulación vehicular para facilitar el trabajo del personal sanitario y permitir que los peritos de Accidentología Vial realizaran las primeras diligencias.

Los especialistas llevaron adelante las pericias sobre ambos vehículos con el objetivo de establecer la mecánica del choque y determinar las responsabilidades en el hecho. Hasta el momento no trascendió el estado de salud actualizado del motociclista ni si el conductor del automóvil sufrió lesiones.