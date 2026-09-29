A tan solo dos días del mega operativo de la Municipalidad y Tránsito donde secuestraron 62 motocicletas en barrio Unión de Mayo, los vecinos denunciaron que la noche del lunes nuevamente volvieron los motoqueros a molestar en sus calles.

A pesar de que hubo más de 60 motos secuestradas el sábado por la noche, todas con escape libre, los motociclistas volvieron dos días después al mismo barrio a reclamar.

En los videos enviados por vecinos indignados se ve a los motoqueros realizando maniobras peligrosas, willy y haciendo ruido con los escapes. En diálogo con Entretiempo por AM550, el Presidente de la Comisión Vecinal Gustavo Ancafil confirmó que las motos volvieron a pesar de los secuestros.

"Lamentablemente somos noticia por estos inadaptados, arranca el verano y hacen base en el barrio. Es insoportable, el viernes y sábado secuestraron las motos y anoche en represalia vinieron a hacer una ronda con ruidos de escape sobre el parque", relató el presidente con indignación.

"Es un tema de no terminar que me está preocupando, pero tengo la esperanza de que los vamos a erradicar porque por esto nos unimos las Comisiones vecinales", agregó en cuanto a las medidas que se están tomando y manifestó que tienen entre 14 a 17 años.

Ancafil agregó que no han realizado la denuncia por lo que ocurrió anoche ya que manifestaron que están muy agotados, no pueden descansar y no fueron a denunciar. "Siempre pasa entre las 22 y 2 de la mañana, empiezan a las 19", relata.

Qué medida tomarán los vecinos

"Esto no termina y tengo la convicción de que conjuntamente con la Policía y Tránsito les vamos a ganar", aseguró Ancafil y adelantó que piensan presentarse en el Concejo Deliberante para que cambie la ordenanza y que todas las motos secuestradas sean compactadas.

Además adelantó que seguramente esta noche de martes volverán, ya que el lunes los tomó de sorpresa, y que tomarán imágenes y videos para denunciar y erradicarlos de toda la ciudad.