La Subsecretaría de Medioambiente y Protección Ciudadana continúa con el secuestro de motos en Neuquén por conducción temeraria, escapes libres, falta de documentación y otras infracciones. Durante el fin de semana, en el barrio Unión de Mayo se secuestraron 62 motos que pasarán seis meses en el predio municipal sin posibilidad de retirarlas.

En diálogo con La Primera Mañana, Francisco Baggio, indicó que se hizo un gran operativo en el barrio ya que lo utilizan como pista de carreras para picadas, imposibilitando el sueño de los vecinos y generando gran peligro para otros conductores.

En total secuestraron 62 motos, tres autos, tres alcoholemias positivas y hubo un demorado por pedido de captura.

El procedimiento se llevó a cabo en el barrio Unión de Mayo, particularmente en la zona del parque lineal comprendido entre las calles Rufino Ortega, Villaguay y Concordia. Baggio, remarcó que la totalidad de los rodados retenidos presentaban modificaciones en sus escapes.

"Acá no se secuestró ninguna porque le faltaba un espejito; todas con escape libre", enfatizó el funcionario, quien añadió que ya suman cerca de 190 los vehículos de estas características retenidos en las últimas semanas si se le suman los operativos de la Isla 132.

Las motos pasarán seis meses secuestradas y la multa es millonaria

Además, a partir de una reciente modificación de la ordenanza municipal, impulsada junto a la concejal Victoria Fernández, estas casi 200 motos en el predio municipal quedarán inmovilizadas por 180 días, antes no podrán ser retiradas y los dueños deberán pagar la multa que se sume en todos esos días.

Esta medida implica que, más allá de abonar la multa correspondiente en el Juzgado de Faltas, que contempla infracciones por ruidos molestos y conducción temeraria, además de los costos de acarreo, los infractores deberán afrontar el pago de los 180 días de estadía en el depósito. El monto por la infracción promedia los $1.800.000 a lo largo de los seis meses.

El funcionario aclaró que si bien el promedio de edad de los infractores ronda los 25 años, también se detectó a personas de hasta 40 años participando de estas conductas. "Es la medida que va a desalentar el uso de las motos de esta manera en Neuquén, podrían irse al autódromo, al cartódromo", manifestó Baggio, "la consecuencia es seis meses la moto ahí quieta".

"Estamos muy conformes, es un problema que no vamos a permitir que se instale en la ciudad de Neuquén", dijo.

También habló sobre la seguridad en estos operativos, reconociendo la complejidad y el riesgo al que se enfrentan los inspectores municipales de tránsito debido a la agresividad de algunos conductores, por lo que resaltó el trabajo coordinado con distintas comisarías de la capital y la Policía.

Una medida más dura para los reincidentes

Finalmente, el subsecretario reveló que el municipio ya analiza un proyecto preliminar enfocado en los reincidentes, el cual contemplaría el decomiso definitivo del bien para su posterior compactación y conversión en chatarra, una iniciativa que buscarían debatir próximamente en el Concejo Deliberante para desalentar definitivamente estas prácticas en la ciudad.