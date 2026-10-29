La Municipalidad de Neuquén pagará este viernes 30 de octubre los sueldos de los trabajadores y trabajadoras municipales, con un aumento del 6,32% acordado con el Sindicato de Trabajadores Municipales de Neuquén (Si.Tra.Mu.Ne.). La actualización corresponde a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio, agosto y septiembre de 2026.

El pago alcanzará al personal municipal y se realizará, según informó el secretario de Finanzas, Fernando Schpoliansky, durante el último día hábil del mes. El acuerdo salarial fue firmado con la participación del secretario de Gobierno, Juan Hurtado.

Desde el municipio señalaron que el pago de los haberes movilizará cerca de $7.000 millones en la economía de la ciudad, a partir del consumo que generan los ingresos de los empleados municipales en comercios y prestadores de servicios.

Cómo se calcula el aumento del 6,32%

La actualización salarial corresponde al ajuste trimestral vinculado con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que contempla la evolución de los precios durante julio, agosto y septiembre.

El porcentaje del 6,32% se aplica en el marco del acuerdo alcanzado entre la Municipalidad de Neuquén y Si.Tra.Mu.Ne. La medida busca actualizar los salarios municipales de acuerdo con el mecanismo de revisión pactado entre las partes.

El comunicado municipal no detalla en la información difundida cómo se distribuirá el incremento entre los distintos componentes salariales ni cuál será el monto final que percibirá cada trabajador. El impacto individual dependerá de los haberes correspondientes a cada agente.

El pago de sueldos movilizará $7.000 millones

El secretario de Finanzas, Fernando Schpoliansky, destacó que el pago de los salarios representa un movimiento económico significativo para la capital neuquina.

Según estimó el funcionario, alrededor de $7.000 millones ingresarán al circuito de consumo local a partir del cobro de los haberes. Una parte de esos recursos se destinará a compras, alimentos, servicios y otros gastos cotidianos.

El movimiento puede beneficiar a distintos sectores comerciales y de servicios de Neuquén, aunque el impacto efectivo dependerá de cómo se distribuyan esos ingresos y del destino que les den los trabajadores.