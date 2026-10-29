La preinscripción para el Nivel Inicial 2027 en Neuquén comenzará el lunes 2 de noviembre y se extenderá hasta el viernes 6. El Consejo Provincial de Educación (CPE) estableció un cronograma diferenciado para los niños que ingresarán a salas de 4, 3, 2 y 1 año en establecimientos de toda la provincia.

El trámite para las salas de 4 y 3 años se realizará por internet, a través de inscripciones.neuquen.edu.ar. En cambio, las familias que busquen vacantes para las salas de 1 y 2 años deberán hacer la gestión de manera presencial el viernes 6 de noviembre, sujeta a la disponibilidad de cada institución.

El procedimiento está regulado por la Resolución 1980/25 y contempla un orden de prioridades para asignar las vacantes, según los criterios establecidos por la normativa educativa provincial. La siguiente etapa del cronograma será la preinscripción para el Nivel Primario, prevista del 9 al 13 de noviembre.

Cuándo es la preinscripción para los jardines en Neuquén

El cronograma del Consejo Provincial de Educación establece las siguientes fechas para los ingresantes al Nivel Inicial durante el ciclo lectivo 2027:

2–3 noviembre: Sala de 4 años

Preinscripción virtual para los niños que ingresen a esta sala. La asistencia a sala de 4 años es obligatoria.

4–5 noviembre: Sala de 3 años

El registro se realizará de forma online mediante el portal oficial.

6 noviembre: Salas de 1 y 2 años

La preinscripción será presencial. La posibilidad de obtener una vacante dependerá de los lugares disponibles en cada establecimiento.

El formulario digital se habilitará el primer día correspondiente a cada grupo. Por eso, las familias deberán ingresar a la plataforma en la fecha asignada a la sala a la que aspira ingresar el niño o la niña.

Qué documentación se necesita para preinscribir

Para completar el trámite online, las familias deberán contar con los siguientes elementos:

Un correo electrónico vigente: las instituciones educativas enviarán las notificaciones a la dirección declarada durante el registro.

DNI del niño o la niña: imágenes digitales del frente y el dorso.

DNI de la persona responsable: también se deberán adjuntar imágenes del frente y el dorso.

La documentación debe estar preparada en formato digital antes de iniciar la carga del formulario, para facilitar la gestión y evitar demoras.

El portal oficial dispone de instructivos, guías de orientación, requisitos específicos y vías de contacto para resolver dudas sobre el procedimiento.

Cómo se asignarán las vacantes en los jardines

El Consejo Provincial de Educación estableció un orden de prioridades para organizar la asignación de vacantes, de acuerdo con la Resolución 1789/14. Los criterios contemplan la situación de cada estudiante, su domicilio y su relación con la institución elegida.

El orden informado es el siguiente:

Niños con discapacidad certificada que residan dentro del radio escolar. Se contempla un cupo por sala y se debe adjuntar la documentación correspondiente: CUD, PPI o matrícula en una escuela especial verificada en el Sistema Integral de Unidades Educativas (S.I.Un.Ed.). Niños que deban ser reubicados por situaciones de violencia familiar. Se deberá acreditar la situación en el marco de la Ley 2785 mediante documentación judicial o de un organismo autorizado. Estudiantes que ya concurren al jardín en salas de 3 o 4 años y viven dentro del radio escolar. Se considera el domicilio declarado en el DNI, con el último cambio realizado al menos un mes antes del inicio de las inscripciones. Hermanos de estudiantes o hijos del personal de la institución. Se deberá presentar un certificado de regularidad del hermano o hermana, o el recibo de sueldo del trabajador. Postulantes que acceden por el radio laboral de sus tutores. Será necesario presentar un recibo de sueldo o una certificación laboral. Postulantes que viven fuera del radio escolar. Se consideran en el último lugar del orden de prioridades informado.

La documentación adicional dependerá del criterio de prioridad que corresponda acreditar. Por eso, es importante revisar los requisitos antes de completar el registro.

Qué pasa si no hay vacantes en el jardín elegido

La disponibilidad de lugares es uno de los factores que deben tener en cuenta las familias al momento de solicitar una vacante. El domicilio, los vínculos con la institución y las situaciones contempladas en la normativa pueden influir en el orden de asignación.

En las salas de 1 y 2 años, el CPE indicó expresamente que las preinscripciones estarán sujetas a la disponibilidad de cada establecimiento. En esos casos, realizar el trámite no implica por sí mismo que se garantice una vacante en el jardín elegido.

Para las salas de 3 y 4 años, las familias deberán seguir las indicaciones de la plataforma y consultar las condiciones específicas de cada institución. El portal oficial concentra la información necesaria para orientar la solicitud.

Dónde consultar por la preinscripción en Neuquén

Las familias pueden consultar las fechas, los instructivos y los requisitos en el Portal de Preinscripciones del Consejo Provincial de Educación.

También pueden comunicarse con el equipo de la Dirección de Educación Inicial mediante WhatsApp al 299 470-2816, de 8 a 16.

Una vez finalizada la etapa correspondiente al Nivel Inicial, el cronograma continuará con los ingresantes al Nivel Primario. La preinscripción para ese grupo está prevista entre el 9 y el 13 de noviembre de 2026.

Por el momento, las familias deben identificar la sala a la que ingresará cada niño, preparar la documentación y respetar las fechas asignadas. La confirmación de una vacante dependerá del proceso de asignación y de las prioridades previstas por la normativa.