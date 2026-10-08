El plan para llevar agua, gas, luz y cloacas a todos los barrios de Neuquén

A partir de un trabajo mancomunado entre el Gobierno de Neuquén, la Municipalidad de la Capital y las empresas, este jueves 8 de octubre se puso en marcha Integra Neuquén, un plan para desarrollar servicios públicos como agua, electricidad, cloacas, gas y pluviales en todos los barrios de la ciudad donde aun no haya acceso total a dichas necesidades básicas.

El gobernador Rolando Figueroa manifestó: “Esto abarca la totalidad de lo que queremos lograr, no hay posibilidad de desarrollo si no se desarrolla la economía, ahora bien, la misma debe impactar en el metro cuadrado, y esto debe acompañarse con un Estado ordenado que redistribuya, es decir que genere oportunidades para que las personas puedan acceder a los servicios que necesitan”.

“Neuquén debe crecer armónicamente, por eso la provincia hace metros cuadrados de escuelas, de hospitales, edifica las comisarías y lleva servicios a cada lugar”, afirmó el Gobernador y sentenció: “Esto nos otorga oportunidades, se trata de igualar líneas de partida”.

“30.000 personas entran año a año a Neuquén, tomemos dimensión de eso”, concluyó el mandatario norpatagónico.

Por su parte, el intendente de la Capital, Mariano Gaido expresó: “Nos encontramos con una situación irregular de asentamiento de más de 20 años, con vecinos que tenían la necesidad de una respuesta. Acá quiero agradecer la decisión del Gobernador, me encontré a una persona que puso adelante lo más importante que es que los vecinos puedan acceder a servicios vivan donde vivan”, y sentenció que “es el programa de obras más importante de Argentina”.

Gaido consideró que se avanzó mucho en obras pero que “necesitamos ir más rápido para que las oportunidades lleguen a todos los barrios, que puedan tener agua, gas, pluviales, electricidad, y eso es algo que los neuquinos nos proponemos y lo logramos”.

En el país no se piensa en una obra, acá pensamos en un lugar planificado y que tengan todos los mismos derechos, eso es orgullo neuquino”, sentenció el intendente.

También habló la jefa de Gabinete de la Municipalidad, María Pasqualini. “Es uno de los días más importantes de la ciudad porque hablamos de 8.000 familias que durante muchos años no tuvieron acceso a servicios, golpearon puertas y caminaron mucho para llegar a un día como hoy”.

En el mismo sentido indicó: “Cuando comenzamos la gestión conocíamos el desequilibrio territorial que había, hablamos de que no todos tenían las mismas condiciones de vida, y cambiar eso fue un objetivo de gobierno”.

“Cuando hablamos de lo que genera Vaca Muerta hablamos de sustentabilidad social. Es esto, llegar donde los vecinos necesitan”, dijo la funcionaria y añadió que “desde la Municipalidad llevamos seis años de superávit corriente, pero entendemos que debe ir donde la gente necesita, estas decisiones son para beneficiar a nuestra gente vivas donde vivas”.

Finalmente dijo que en dos años estarán terminadas las 125 obras que se proyectan por una inversión estimada de $60.000 millones.

Habló además el presidente del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH), Marco Zapata: “Este programa tiene como fin poder integrar los sectores de la ciudad, no solamente llegar con obras de infraestructura, sino integrar los lugares, nace para poder aunar esfuerzos desde diferentes lugares con los que trabajamos hace años”.

“Desde cada sector buscamos soluciones, y la decisión que se toma desde la planificación es en conjunto con las empresas”, destacó el funcionario provincial y atribuyó al trabajo mancomunado el éxito de la gestión.





