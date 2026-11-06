El Gobierno de Neuquén comenzó los trabajos para finalizar la Ruta de Circunvalación de Villa la Angostura, luego de concretar el traspaso de la obra desde el Estado nacional. La intervención, que tiene más del 80% de avance, permanecía paralizada desde noviembre de 2023 y es considerada estratégica para la circulación urbana y turística.

Se trata de una obra de infraestructura vial fundamental ya que, una vez que esté concluida, permitirá sacar el tránsito pesado -proveniente mayoritariamente desde Chile a través del paso internacional Cardenal Samoré- del centro de la localidad cordillerana, una de las más importantes de la provincia en términos de desarrollo turístico.

Sobre este tema habló en el programa La Primera Mañana por AM550 el intendente de la localidad patagónica, Javier Murer, quien expresó en primer lugar que “lo importante es que esto es producto de un trabajo de mucho tiempo, fue acertada la labor entre el Gobierno nacional y el provincial en el traspaso de la obra, la cual siempre fue muy demandada porque los camiones pasan por pleno centro de la ciudad”.

Destacó también la dificultad que representa para los camioneros y sostuvo que “estamos muy contentos con la empresa que dará continuidad a los trabajos”, que es la misma que desarrollaba la infraestructura cuando la obra estaba activada y que también desarrolla obras de pavimentación en diferentes barrios de Villa la Angostura.

Por otro lado, Javier Murer confirmó que están trabajando para reubicar a las familias que están alojadas sobre la traza donde avanzarán las obras en las próximas semanas.

“Para el pueblo, los turistas y los transportistas traerá grandes beneficios y ojalá la veamos prontamente realizada”, manifestó el intendente en AM550.

Además, Javier Murer explicó que la obra podría quedar terminada dentro de dos años ya que, más allá de que el avance que se registra es del 80%, aun falta realizar un puente, rotondas, colectoras y cabeceras.

“Este municipio está dispuesto a colaborar para que se pueda concluir esta obra necesaria y con un gran estado de avance. Esperamos que prontamente se puedan iniciar los trabajos en las cabeceras, en la rotonda también, es un momento importante para quienes vivimos acá”, comentó el intendente neuquino.

Y concluyó: “El objetivo principal que tenemos es hacer todo lo posible por el bienestar de la comunidad”.

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