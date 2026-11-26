Este jueves 26 de noviembre la tradicional heladería neuquina Piré informó el fallecimiento de Adela Cristina Rodríguez, quien fue creadora del emprendimiento que transformó el consumo de helados en la región, logró trascender fronteras y convertirse en un símbolo de identidad neuquina.

La mujer tenía 72 años y su propia heladería la despidió con un conmovedor mensaje, recibiendo diversos mensajes de afecto de los vecinos que tantos años han acompañado y han hecho propia la empresa. "Unidos al infinito recuerdo de quien nos inspira y guía. Con profundo amor y gratitud. Una huella para siempre."

El primer local se inauguró el 14 de octubre de 1986 en Diagonal Alvear, cuando la zona cambió para siempre y se instaló una nueva tradición de Neuquén. La familia había llegado desde Mendoza, notando que los neuquinos comían helados incluso en invierno. Esa visión los motivó a abrir el local y compartir la receta de sus antepasados italianos.

En esta primera sucursal Adela ya estaba presente, realizando tareas generales y ayudando a su familia. Rápidamente el negocio llamó la atención y se convirtió en un punto de reunión del pueblo y posteriormente de la Patagonia.

En 1991 el primer marido de Adela, Vicente Lardiés, falleció y ella tomó la decisión de convertirse en la principal jefa de la firma durante ese período. Con el tiempo, formó una nueva sociedad con Carlos Roberti.

La marca se fue extendiendo y generando franquicias en distintos puntos del país, manteniendo la producción artesanal y los productos frescos de la Patagonia que los caracterizaban, como los frutos rojos y el chocolate. Sabores característicos que los representan tal como son.

Con el pasar de los años llegó la tercera generación de la familia que también se involucró. Uno de ellos fue Horacio, el hijo de Adela. Actualmente trabajan 42 personas, ascendiendo a 60 en temporada alta o eventos específicos.

En octubre de 2026 Piré cumplió 40 años, con más de 50 sabores propios y artesanales, manteniéndose como un ícono neuquino y representando aún en estos tiempos a la comunidad de vecinos.