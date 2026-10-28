El intendente Mariano Gaido y la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, encabezaron la entrega de la llave de la ciudad a vecinos, deportistas, referentes de la ciencia y la cultura, instituciones y comercios históricos que forman parte de la identidad de Neuquén.

La distinción reconoce las trayectorias, el compromiso y los aportes de quienes, desde diferentes ámbitos, contribuyeron al crecimiento de la capital provincial.

Durante el acto, Gaido destacó el valor de los reconocimientos y sostuvo que los homenajeados representan una parte fundamental de la historia de la ciudad.

“Para nosotros, entregar la llave de la ciudad es un reconocimiento a nuestros vecinos, a quienes la construyen, luchan y trabajan para que Neuquén siga creciendo. Estamos hablando de personas e instituciones que han forjado esta ciudad y que son parte de su historia”, expresó.

En esa línea, explicó que la distinción tiene un significado que trasciende lo material y remarcó el crecimiento de la capital provincial y las oportunidades que ofrece: “Neuquén es una ciudad apasionante que ofrece oportunidades y que es un ejemplo en el país. Tiene una historia construida por sus pioneros, por quienes trabajaron y atravesaron momentos difíciles, pero siempre salieron adelante. Hoy somos un ejemplo en el país y por eso, estoy muy orgulloso”.

Por su parte, Pasqualini puso el foco en el significado de la distinción y en el valor de reconocer a quienes contribuyen a la construcción colectiva de la ciudad. En este sentido, remarcó que “lo que para nosotros es importante destacar de una ciudad tiene que ver con sus vecinos, con quienes la construyen y la han forjado”.

Quiénes fueron homenajeados

"Siempre digo que los comercios son el pulmón económico de la ciudad. La historia de Neuquén también tiene que ver con esa actividad y con quienes acompañaron su crecimiento desde los comienzos”, manifestó.

Entre las personas distinguidas se encuentra Claudia Eugenia Della Negra, reconocida por su extensa trayectoria científica y comunitaria. También recibió la distinción María Matilde Salcedo de Facal, escritora, abogada y escribana.

En el ámbito deportivo, fueron homenajeados José Luis Lozano y Rosana Sastre, referentes históricos del deporte neuquino, y Dylan Aparicio, destacado judoca de la ciudad. La distinción también alcanzó al Grupo de Adultos Mayores Quimey y al Club La Amistad en la Tercera Edad, cuyos integrantes participan activamente de las propuestas impulsadas por la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Adultos Mayores.

En el marco del acto, la Municipalidad reconoció también a Ferracioli Deportes, Gotlip y Chocolates Haltrich, comercios que forman parte de la historia económica y social de Neuquén. También recibió la distinción Radio LU5.