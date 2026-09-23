Manolo, el perro que durante más de una década acompañó a los Bomberos Voluntarios de Centenario, murió este miércoles 23 de septiembre y dejó tristeza entre quienes compartieron con él los días en el cuartel.

El animal había llegado a la central en 2013, el mismo día en que murió el cantante español Manolo Galván, y por ese motivo recibió el nombre que lo acompañaría durante toda su vida. Con el paso de los años se convirtió en una presencia habitual para los bomberos y en parte de la vida cotidiana de la institución.

Desde Bomberos Voluntarios de Centenario comunicaron la noticia y destacaron el vínculo que Manolo había construido con quienes trabajaban en el cuartel.

Manolo llegó al cuartel en 2013 y se convirtió en un compañero más

Desde que apareció en el cuartel, Manolo comenzó a formar parte de la rutina de los bomberos. No era simplemente un perro que permanecía en las instalaciones: con los años se transformó en una presencia reconocible para quienes entraban y salían de la central.

"Era nuestra compañía, lo vamos a extrañar por todo lo que él hacía: recibirte, despedirte, comer con nosotros, ladrar cuando teníamos una emergencia que venía un nene con una vía aérea obstruida junto con la otra perrita que se llama Blanca. Son muchas cosas que se cruzan por la mente y que todos tenemos en el recuerdo", le dijo Patricio Álvarez, jefe del cuartel a Mejor Informado.

Esa convivencia cotidiana hizo que Manolo fuera ganando un lugar especial entre los integrantes de la institución y también entre quienes conocían la central de Centenario.

Su vínculo especial con Gustavo “Taka” Mairotta

Uno de los vínculos más recordados fue el que Manolo mantuvo con Gustavo “Taka” Mairotta, un integrante de los Bomberos Voluntarios de Centenario que falleció a comienzos de 2026.

Durante años, Manolo acompañaba a Taka dentro del cuartel. Según el recuerdo de sus compañeros, cuando el bombero se desplazaba por las instalaciones, el perro iba detrás de él.

Manolo, en la clínica, despidiendose de su amigo Gustavo Mairotta, bombero fallecido a comienzos de 2026. (Gentileza: Bomberos Voluntarios de Centenario)

La historia de ambos quedó así asociada a la vida cotidiana de una institución marcada por los vínculos construidos durante años de trabajo voluntario.

La despedida de los Bomberos de Centenario

Tras conocerse la muerte de Manolo, desde Bomberos Voluntarios de Centenario compartieron un mensaje para despedirlo.

“Hoy es un día triste para todos, se nos fue ‘Manolo’, fiel compañero de todos”, expresaron desde la institución, donde también señalaron que hicieron todo lo posible para que pudiera recuperarse, aunque finalmente no fue posible.

En el mensaje destacaron además el lugar que el animal había ocupado en la central: “Quedará por siempre con nosotros, descansa en paz, gracias por cuidarnos, y cuidar de nuestra central”.

La despedida terminó con un mensaje dirigido directamente al perro que durante años formó parte de la vida del cuartel: “Te vamos a extrañar, hasta siempre ‘Manolo’”.

Una historia que excede al cuartel

Durante más de una década, el perro compartió la rutina de una institución que mantiene una relación permanente con la comunidad de Centenario.

En ese contexto, Manolo fue una presencia permanente y reconocible. Su historia quedó ligada a la de los bomberos y a una parte de la vida cotidiana de la ciudad.

La comunidad se tomó su tiempo para despedirse de Manolo en las redes y mandar su saludo a quienes compartían el día a día con él.