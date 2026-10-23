Monseñor Virginio Bressanelli, obispo emérito de Neuquén, falleció este viernes por la mañana, cerca de las 10, según informó la comunidad religiosa a través de un mensaje en el que comunicó la noticia con profundo dolor e invitó a los fieles a rezar por su eterno descanso.

“Con profundo dolor, pero con la esperanza en Cristo resucitado, les comunico que hoy, cerca de las 10:00 de la mañana, ha fallecido nuestro querido Padre Virginio Bressanelli”, expresó el padre Arildo José Ferrari al anunciar su muerte.

En el mismo mensaje, la comunidad destacó su vida, su entrega y su testimonio de fe, y adelantó que en las próximas horas se informarán el lugar y los horarios de su velatorio. “¡Que el Sagrado Corazón de Jesús lo reciba en su Reino de paz!”, concluyó Ferrari, al convocar a acompañar con la oración este momento de dolor.

Bressanelli nació en Beravebú, al sur de Santa Fe, el 1 de mayo de 1942. Perteneciente al Instituto de Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús (Padres Dehonianos), emitió su profesión perpetua el 29 de septiembre de 1964.

Bresanelli con el papa Francisco.

Recibió su formación filosófica en Monza, Italia, y estudió Teología en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, donde obtuvo la Licenciatura en Teología Dogmática en 1967. Fue ordenado sacerdote en Roma el 17 de diciembre de 1966.

Como sacerdote, fue vicario en la parroquia del Santo Cristo en Villa Riachuelo, formador y Superior del Teologado Dehoniano, y Superior Provincial.

El 19 de febrero de 2005 fue elegido obispo de Comodoro Rivadavia por San Juan Pablo II.

Su paso como obispo de Neuquén

Virginio Bressanelli estuvo al frente de la Diócesis de Neuquén durante casi seis años, una etapa en la que construyó un vínculo con la comunidad católica de la provincia y desarrolló su tarea pastoral.

El 11 de febrero de 2010, el papa Benedicto XVI lo eligió como obispo coadjutor de Neuquén. Hasta ese momento, Bressanelli se desempeñaba como obispo auxiliar de Comodoro Rivadavia. Asumió formalmente su función en la diócesis neuquina el 10 de abril de ese año.

Su lema episcopal fue: “Aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad”. Como pastor, continuó la impronta de Don Jaime de Nevares de una Iglesia cercana a la gente y comprometida con la realidad social. En la Conferencia Episcopal Argentina, presidió la Comisión de Vida Consagrada.En 2017, el papa Francisco aceptó su renuncia por razones de edad. Su sucesor fue monseñor Fernando Croxatto, quien quedó al frente de la Iglesia neuquina.

Tras dejar el cargo, Bressanelli conservó su condición de obispo emérito y mantuvo su vínculo con la comunidad religiosa de Neuquén.

Recibió su formación filosófica en Monza, Italia, y estudió Teología en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, donde obtuvo la Licenciatura en Teología Dogmática en 1967.

Estaba internado en Resistencia tras sufrir un ACV

La salud del religioso había generado preocupación en los últimos días, luego de que se conociera que permanecía internado en Resistencia tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV).

En una de las últimas actualizaciones difundidas por integrantes de la comunidad religiosa, se había informado que su estado era grave y estable, aunque la situación continuaba siendo muy delicada. También se había renovado el pedido de oración por su recuperación y por el personal médico que lo atendía.

Finalmente, este viernes se confirmó su fallecimiento, una noticia que enluta a la comunidad católica y a quienes compartieron con él su labor pastoral durante sus años en Neuquén.