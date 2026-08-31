Preocupación por la salud de Virginio Bressanelli: el ex obispo de Neuquén permanece grave tras sufrir un ACV

La comunidad religiosa de Neuquén mantiene la preocupación por el estado de salud de monseñor Virginio Bressanelli, obispo emérito de la provincia, quien permanece internado en la ciudad de Resistencia luego de sufrir un accidente cerebrovascular (ACV).

En las últimas horas se conoció una nueva actualización sobre su estado.Integrantes de la comunidad religiosa señalaron que Bressanelli continúa grave y estable, aunque atraviesa una situación muy delicada.

“Acabamos de visitar al Padre Virginio”, comienza el mensaje difundido por la comunidad, en el que se informó sobre la evolución del religioso y se renovó el pedido de acompañamiento mediante la oración. “Su estado sigue siendo grave, se mantiene estable, pero es muy delicada la situación de él”, señala el mensaje.

Ante este escenario, la comunidad volvió a pedir oraciones por Bressanelli y también por el personal médico que lo acompaña durante su internación.

Por el momento, no se difundieron mayores detalles médicos sobre el ACV ni sobre el tratamiento que recibe, por lo que se aguarda nueva información acerca de su evolución.

Su vínculo con Neuquén

Virginio Bressanelli fue obispo de Neuquén durante casi seis años. El 11 de febrero de 2010 el Papa Benedicto XVI eligió como Obispo Coadjutor a Bressanelli, hasta ese momento Obispo Auxiliar de Comodoro Rivadavia, el que tomó posesión de su oficio el 10 de abril de 2010. En 2017 el papa Francisco aceptó su renuncia por razones de edad. Fue sucedido en el cargo por monseñor Fernando Croxatto, actual obispo de la Diócesis de Neuquén.

Desde entonces, Bressanelli mantiene un vínculo con la comunidad religiosa neuquina en su condición de obispo emérito.

Su trayectoria pastoral dejó una fuerte presencia en la provincia y su estado de salud generó preocupación entre quienes lo acompañaron durante sus años al frente de la diócesis.

Mientras permanece internado en Resistencia, la comunidad religiosa neuquina continúa acompañándolo y convocando a los fieles a rezar por su recuperación y por quienes están a cargo de su atención médica