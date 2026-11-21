La inauguración de la Central Hidroeléctrica de Villa del Nahueve, en el norte de Neuquén, marca mucho más que la puesta en funcionamiento de una nueva fuente de generación eléctrica. Detrás de la obra hay una inversión estimada en 55 millones de dólares, destinada a desarrollar infraestructura energética, mejorar el aprovechamiento del agua y ampliar las posibilidades productivas de una de las regiones históricamente postergadas de la provincia.

El proyecto, denominado Aprovechamiento Multipropósito Nahueve "Ingeniero Pedro Salvatori", fue financiado mediante un préstamo de aproximadamente 15 millones de dólares del Fondo de Abu Dhabi para el Desarrollo (ADFD) y unos 40 millones de dólares de recursos propios de la Provincia.

La inversión permitió construir una central con una potencia instalada de 4,68 megavatios, infraestructura para incorporar más de 120 hectáreas al riego y las conexiones necesarias para inyectar la electricidad generada al sistema energético.

Durante la inauguración, el gobernador Rolando Figueroa destacó la importancia de recuperar y concretar una iniciativa que atravesó distintas etapas y dificultades. También vinculó la obra con una estrategia más amplia para diversificar la matriz productiva neuquina y generar nuevas oportunidades en el interior provincial.

La Central Hidroeléctrica Nahueve generará energía renovable para unos 9.000 hogares y permitirá incorporar más de 120 hectáreas al riego productivo - Foto: X @Rolo_Figueroa

En qué se invirtieron los US$ 55 millones de la Central Nahueve

El financiamiento del proyecto combina recursos internacionales y provinciales. El aporte del Fondo de Abu Dhabi representa alrededor de 15 millones de dólares, mientras que el Estado neuquino destinó aproximadamente 40 millones de dólares para completar una inversión total estimada en 55 millones.

La Agencia para la Promoción y el Desarrollo de Inversiones del Neuquén (ADI-NQN S.E.P.) estuvo a cargo de la gestión y ejecución del emprendimiento. Entre sus responsabilidades estuvieron la administración, la contratación de las obras y la coordinación de las intervenciones técnicas.

Se trata de una inversión de largo plazo en infraestructura pública, cuyo impacto no se limita a la generación eléctrica: también apunta a mejorar la disponibilidad de agua y crear condiciones para desarrollar actividades agropecuarias en el norte neuquino.

Energía renovable para unos 9.000 hogares

La central hidroeléctrica cuenta con dos turbinas Francis de eje horizontal, de 2.340 kilovatios cada una. En conjunto, alcanzan una potencia instalada de 4,68 megavatios y una generación anual estimada de 31,9 gigavatios hora.

Según las previsiones del proyecto, esa producción equivale al consumo eléctrico de aproximadamente 9.000 hogares.

La electricidad se incorporará al sistema mediante una línea de media tensión de 33 kilovoltios, que conecta la central con la infraestructura existente entre Andacollo y Las Ovejas. Esa conexión ya se encuentra terminada y energizada.

La puesta en marcha de Nahueve suma capacidad de generación renovable a Neuquén y fortalece la infraestructura eléctrica del norte provincial. Además, incorpora una fuente de energía vinculada al aprovechamiento del río, con una escala que permite abastecer un volumen significativo de consumo residencial.

El corte de cintas durante el acto de inauguración de la Central Hidroeléctrica Nahueve - Foto: X @Rolo_Figueroa

Más de 120 hectáreas que podrán incorporarse a la producción

Otro de los beneficios centrales de la obra está relacionado con el uso del agua para riego. El proyecto contempla un canal de conducción de 4,1 kilómetros y doce bocas de riego, una infraestructura que permitirá incorporar más de 120 hectáreas a la actividad productiva.

Dos parcelas ya cuentan con sus sistemas de riego y comenzaron su etapa productiva. La disponibilidad de agua permitirá ampliar las posibilidades de desarrollo agropecuario, generar actividad económica y abrir oportunidades para productores de la zona.

La obra fue concebida con un criterio multipropósito: aprovechar un mismo recurso natural para generar electricidad, contribuir al abastecimiento de agua y ampliar la superficie destinada a la producción.

Figueroa vinculó Nahueve con el desarrollo productivo de Neuquén

Durante el acto inaugural, el gobernador Rolando Figueroa puso a la central dentro de un conjunto de proyectos que buscan ampliar la superficie bajo riego en distintos puntos de la provincia.

Con esta obra, vamos a tener provisión de agua para Villa del Nahueve, generación de energía y el riego para más de 120 hectáreas", sostuvo.

El mandatario también mencionó otras iniciativas: 200 hectáreas en Zapala, una superficie similar en Cutral Co y Plaza Huincul y proyectos para llevar el riego a sectores de Vaca Muerta mediante acuerdos con las operadoras.

A ese esquema sumó el proyecto ejecutivo del Corredor del Viento, que permitiría incorporar otras 30.000 hectáreas bajo riego en el valle de Picún Leufú.

La transformación del Neuquén post Vaca Muerta ya comenzó", afirmó Figueroa, al plantear que el desafío provincial es aprovechar los recursos generados por la actividad hidrocarburífera para impulsar otras áreas de la economía.

En ese sentido, Nahueve representa una experiencia concreta de diversificación: combina generación energética, infraestructura hídrica y posibilidades de producción agropecuaria en una región que busca ampliar su actividad económica.

Una obra que también busca cambiar la vida en el norte neuquino

Figueroa destacó que la central forma parte de un proceso de transformación que incluye otras obras de infraestructura. En particular, recordó la reciente llegada de la conexión a la red provincial de gas natural a Villa del Nahueve. "La vida en Villa del Nahueve cambió. Calefaccionarnos, estar en un hogar con electricidad permanente, mejorar las rutas nos cambia la vida", expresó.

El gobernador también hizo referencia al desarrollo turístico del norte provincial, con la incorporación de Villa del Nahueve al Camino de la Fe, un corredor que reúne más de 80 hitos religiosos, y a la importancia del Corredor Bioceánico del Norte neuquino.

El Norte Neuquino se está poniendo de pie, con obras concretas. Se terminó la época en que el norte era el patio trasero de la Provincia", aseguró.

La operación y el mantenimiento integral del aprovechamiento multipropósito demandarán una dotación prevista de 14 trabajadores, organizados en turnos rotativos para garantizar el funcionamiento de la central durante las 24 horas, todos los días del año.

Con una inversión estimada en 55 millones de dólares, Nahueve suma infraestructura energética y productiva a Neuquén. El desafío hacia adelante será traducir esa capacidad instalada en más producción, empleo y oportunidades para los habitantes del norte provincial.