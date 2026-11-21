Se inauguró este sábado 21 de noviembre la central hidroeléctrica del Aprovechamiento Multipropósito Nahueve “Ingeniero Pedro Salvatori”, una obra estratégica para el norte neuquino que permitirá sumar energía renovable, ampliar las superficies destinadas al riego y fortalecer el abastecimiento de agua para las comunidades de la región.

El acto se realizó a partir de las 10.30 en el paraje Los Carrizos, en jurisdicción de la Comisión de Fomento de Villa del Nahueve, departamento Minas, y contó con la presencia del gobernador Rolando Figueroa, junto a autoridades provinciales y representantes de la comunidad.

La central cuenta con dos turbinas y tendrá una capacidad de generación de 4,6 megavatios, con el objetivo de mejorar la calidad y la confiabilidad del servicio eléctrico. Según destacó el mandatario provincial, la nueva infraestructura permitirá generar alrededor del 40% de la energía que consume la zona norte.

Pero el impacto del proyecto no se limita a la generación eléctrica. El aprovechamiento del recurso hídrico también permitirá transformar las posibilidades productivas de Villa del Nahueve, con disponibilidad de agua para consumo y una mayor superficie de tierras bajo riego.

El gobernador Rolando Figueroa recordó que el proyecto fue impulsado originalmente por el ingeniero Pedro Salvatori, cuyo nombre lleva la central hidroeléctrica.

Más de 120 hectáreas con agua para producir

Durante la inauguración, el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig, explicó que la central era una de las obras que se encontraban paralizadas cuando comenzó la actual gestión provincial. Para completar el proyecto fue necesario renegociar su continuidad y afrontar una inversión que, según precisó el funcionario, alcanzó los 50 millones de dólares.

Koenig detalló que actualmente unas 30 hectáreas dependen del agua de vertientes y podrán recibir el recurso directamente del río. A esa superficie se incorporarán otras 70 hectáreas y 16 que actualmente cuentan con mallines.

De esta manera, el proyecto permitirá ampliar la disponibilidad de agua para más de 120 hectáreas, generando nuevas oportunidades para la producción agropecuaria.

El funcionario sostuvo que la infraestructura puede modificar el perfil productivo de la localidad y abrir posibilidades para desarrollar forrajes, ganadería, frutas finas y agroturismo, entre otras actividades.

La central cuenta con dos turbinas y tendrá una capacidad de generación de 4,6 megavatios, con el objetivo de mejorar la calidad y la confiabilidad del servicio eléctrico.

Figueroa destacó la importancia de la energía y el agua

Durante su discurso, el gobernador Rolando Figueroa recordó que el proyecto fue impulsado originalmente por el ingeniero Pedro Salvatori, cuyo nombre lleva la central hidroeléctrica. “Quien pensó esta obra fue un gran hombre de esta provincia, el ingeniero Pedro Salvatori. Hombres como él son quienes han edificado esta provincia”, expresó.

El mandatario también repasó las dificultades que atravesó la construcción y explicó que, cuando asumió la actual gestión, fue necesario renegociar el proyecto para garantizar su finalización, en un contexto económico complejo. Figueroa remarcó que la represa permitirá contar con agua para las viviendas, generar electricidad y ampliar las posibilidades de producción. En ese sentido, destacó que la central aportará aproximadamente el 40% de la energía que consume el norte neuquino.

Además, se refirió a las discusiones que surgieron durante el desarrollo de la obra sobre el aprovechamiento del recurso hídrico y la necesidad de compatibilizar el cuidado del agua con su utilización para mejorar las condiciones de vida y producción de la población.

Una obra que busca transformar el norte neuquino

La construcción de la central hidroeléctrica comenzó en julio de 2020, pero atravesó distintas dificultades que demoraron su finalización. Tras la asunción de Rolando Figueroa, el gobierno provincial retomó los trabajos y avanzó en una renegociación con la empresa constructora para completar el proyecto. Durante su ejecución también se incorporó mano de obra local, con participación de trabajadores de la zona.

La obra contempla, además, mejoras en la infraestructura de servicios y permitirá poner en producción terrenos ubicados junto al canal de conducción. En su mensaje, Figueroa vinculó la inauguración con otros avances de infraestructura para Villa del Nahueve, entre ellos la conexión a la red provincial de gas natural y las mejoras en las rutas. “Calefaccionarse nos cambia la vida, estar en un hogar con electricidad permanente y mejorar las rutas nos cambian la vida”, sostuvo.

Finalmente, el gobernador hizo referencia al lugar que ocupa el norte neuquino dentro de la planificación provincial y afirmó: “Terminó ese momento en el que éramos el patio trasero de la provincia, el norte neuquino pasó a ser una parte fundamental de la provincia”.