El Ministerio de Economía de la Nación preadjudicó este viernes el paquete accionario de cuatro centrales hidroeléctricas estratégicas en la región del Comahue: Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, por un monto que supera los US$700 millones y contempla concesiones por 30 años. La decisión se formalizó mediante la Resolución 2059/2025 y el Decreto 900 marca un paso clave en el proceso de privatización de activos energéticos. El acto de firma de los contratos de concesión y transferencia accionaria está previsto para este lunes en Cipolletti y quedará sujeto a la adjudicación definitiva que será publicada posteriormente en el Boletín Oficial.

Según el informe oficial, Central Puerto S.A. resultó preadjudicataria de la central Piedra del Águila, una de las mayores del país, por un total de US$245 millones, consolidando su posición como uno de los principales actores del mercado eléctrico argentino.

El complejo hidroeléctrico El Chocón fue asignado a un consorcio encabezado por BML Inversora y MSU Energy, con una oferta superior a los US$235 millones, en una de las operaciones más relevantes del proceso.

Por su parte, las centrales Alicurá y Cerros Colorados quedaron en manos de Edison Inversiones y del Consorcio de Empresas Mendocinas para Potrerillos, respectivamente, completando el esquema de preadjudicaciones en la región.

Ubicación estratégica

Las cuatro represas están emplazadas sobre los ríos Limay y Neuquén y cumplen un rol clave en la generación eléctrica del país. Además de aportar regulación hídrica, sostienen el sistema energético nacional y representan activos estratégicos para la matriz energética argentina.

Desde el Gobierno nacional destacaron que la operación representa una señal concreta hacia el mercado, en un contexto de búsqueda de inversiones de largo plazo para el sector energético y de fortalecimiento del rol del capital privado.

Con esta preadjudicación, el Ejecutivo avanza en uno de los procesos de privatización más relevantes del año, con impacto directo en la región del Comahue, la matriz energética y el negocio eléctrico argentino.

