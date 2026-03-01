Este sábado volvió la Orquesta Sinfónica de Neuquén y llenó el Paseo Costero de sonidos y encuentro, con cientos de vecinos que se acercaron con sus reposeras a disfrutar del concierto “Música para Vos”.

La propuesta, organizada por la Fundación Banco Provincia del Neuquén con el acompañamiento del Gobierno provincial, reunió a familias, grupos de amigos y turistas que eligieron pasar la tarde junto al río, combinando naturaleza y cultura en un mismo espacio.

Participaron de la jornada la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves; el subsecretario de Turismo, Sergio Schiattano; la presidenta de la Fundación BPN, Marlene Velásquez Herwitt; y autoridades provinciales y municipales.

La Orquesta está integrada por 48 músicos profesionales y dirigida por el maestro Andrés Tolcachir, ofreció un repertorio amplio y convocante que fue acompañado con aplausos y ovaciones del público.

Este año, la Orquesta cumple 26 años junto a los neuquinos y neuquinas, consolidándose como un proyecto artístico de excelencia que recorre escenarios de toda la provincia y el país.

La jornada también marcó el cierre del stand de verano de promoción turística de NeuquénTur. Durante la tarde, el público participó de juegos, premios y actividades pensadas para despedir la temporada estival con una propuesta recreativa y familiar.

Además de este evento al aire libre, el viernes y sábado la Orquesta inauguró la temporada con dos funciones en el Cine Teatro Español. Con un programa de gran riqueza y diversidad estilística, que recorrió distintas expresiones del repertorio sinfónico europeo.