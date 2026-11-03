Neuquén abre otra convocatoria para empresas y anuncia un Parque Industrial que duplicará su superficie

Ante la gran demanda de empresas interesadas, la Municipalidad de Neuquén abrió una nueva convocatoria para formar parte del Parque Industrial Capital (PIC) y anunció que ampliará el predio hasta alcanzar las 2.000 hectáreas.

Así lo anunciaron el intendente Mariano Gaido y la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, durante la apertura de las inscripciones para las compañías interesadas en instalarse en el polo productivo que desarrollará el municipio.

“Este parque industrial es la gran oportunidad y la decisión más importante que hemos tomado en la gestión, en conjunto con la Cámara (ACIPAN), con las empresarias y los empresarios, para dejar en claro cuáles son las condiciones”, afirmó Gaido durante el encuentro con representantes del sector privado.

El intendente explicó que la apertura anticipada del registro para acceder a los lotes del Parque Industrial, destinado a empresas neuquinas con el objetivo de impulsar el desarrollo productivo y generar empleo local, se adelantó del 2 de febrero al 3 de noviembre para que ninguna firma quede afuera.

“Vaca Muerta tiene que ser primero de los neuquinos y, cuando hablamos de los neuquinos, tienen que ser de las empresas neuquinas. Son las empresas neuquinas las que generan trabajo neuquino”, sostuvo.

El llamado anterior había recibido 606 empresas preinscriptas, aunque algunas no pudieron completar su trámite. Por ese motivo, el intendente explicó que decidieron abrir una nueva instancia: “No queremos que ningún neuquino se quede afuera. Porque, además, las empresas neuquinas son las únicas que están posibilitadas de entrar al parque. Son las únicas”.

Entre los incentivos previstos se encuentra un valor promocional de 20 dólares por metro cuadrado. Gaido señaló que el Tribunal de Tasaciones había establecido un valor de referencia de 123 dólares y destacó el esfuerzo municipal para ofrecer condiciones que permitan a las empresas locales crecer y competir.

“Nosotros no queremos un parque con especulación inmobiliaria. El que se inscribe tiene que incorporar un proyecto de desarrollo de metros cuadrados y eso inmediatamente empieza a traccionar el trabajo, la generación de empleo y la circulación económica en la región”, explicó.

Gaido también destacó la ubicación estratégica del predio, sobre la Ruta Provincial 67, y la infraestructura de servicios que tendrá para favorecer la actividad logística y productiva. Además, recordó que las obras ya comenzaron y que fueron licitadas.

“La diferencia es que nosotros ya lo comenzamos a hacer. Y ustedes saben que cuando nosotros decimos que las obras son importantes, las detallamos, damos nuestra palabra y las hacemos. Y, además, sin endeudamiento, sin crédito, con fondos propios”, afirmó.

Respecto de la posibilidad de incorporar empresas nacionales e internacionales al predio, Gaido aclaró que esas propuestas serán evaluadas junto con FECENE (Federación de Cámaras del Sector Energético de la Provincia de Neuquén) y la cámara empresaria ACIPAN.

“Si una empresa de nivel internacional ingresa, es para que le sirva a todo el parque industrial, para nutrirse económicamente de la circulación económica y que ustedes trabajen con ellos. Esas son las únicas condiciones”, precisó.

La ampliación del predio y la generación de empleo

Por su parte, Pasqualini remarcó que inicialmente se proyectaba desarrollar 1.000 hectáreas para el nuevo polo industrial, pero que, debido a la demanda, “hoy estamos pensando en un parque industrial de 2.000 hectáreas”.

“Esto pone en evidencia el crecimiento de nuestra ciudad, que no solamente es la que más crece, sino también una ciudad que tiene un importante movimiento económico”, agregó. En este marco, señaló que el municipio tiene la responsabilidad de generar empleo privado y destacó que el Parque Industrial es una herramienta fundamental para ese objetivo.

En cuanto a la generación de puestos de trabajo, recordó que inicialmente se proyectaban 25.000 empleos, aunque estimó que esa cifra podría ser mayor a partir de la ampliación anunciada: “Cuando hablamos de 25.000 puestos de trabajo, hablamos de 25.000 oportunidades: de 25.000 neuquinos y neuquinas que van a tener la posibilidad de acceder a un empleo, de jóvenes que van a conseguir su primer trabajo y de personas que van a poder crecer a partir de esa oportunidad”, expresó.

Por otro lado, informó que ya se encuentra habilitado el botón del Parque Industrial en el portal de empleo municipal para quienes buscan trabajar en las empresas que se radiquen en el predio. Según detalló, en las primeras horas se registraron 600 postulaciones.

“Una vez que todas las empresas estén inscriptas, vamos a trabajar con ellas para conocer cuáles son los perfiles que necesitan. El objetivo es adelantarnos y comenzar a capacitar a las personas para que, cuando aparezca la demanda, ya estén formadas”, explicó.

Además, señaló que el Parque Industrial tendrá una amplia diversidad de actividades, con empresas metalmecánicas, tecnológicas y comerciales. En ese sentido, anticipó que algunas compañías podrían comenzar a construir sus galpones durante diciembre.

“El objetivo es apostar al crecimiento de nuestra ciudad y que el sector privado, es decir, ustedes, las empresas, genere la empleabilidad que Neuquén necesita”, concluyó.

Avanzan las obras de infraestructura del Parque Industrial

A su turno, el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, contó que se realizaron ajustes al proyecto original ante la alta demanda y explicó que se reubicará el Parque Solar para destinar más tierras al PIC. También anunció una reconfiguración de los tamaños de los lotes para responder a las solicitudes de empresas que requerían superficies menores a las previstas inicialmente.

“Vimos, al cerrar el registro y empezar a procesar las solicitudes, que había muchos que se anotaron con el mínimo, pero que para el desarrollo que tenían que hacer les quedaba grande. Ahí configuramos un poco el proyecto”, indicó.

Y agregó: “Esta convocatoria que hoy comienza fue tras analizar la demanda y poder dar el cierre final al desarrollo”.

Sobre los próximos pasos, Nicola señaló que el 10 de noviembre se firmará el contrato con la empresa que ganó la licitación para realizar el amojonamiento de los lotes, la delimitación de las calles, los niveles y el estudio de los dos cruces, tanto en el descenso norte como en el sur.

“La apertura de sobres para el Sector 4 es el 12 de noviembre, o sea, la semana que viene estamos abriendo las ofertas. Entendemos que en unos 15 días a partir de ahí estamos firmando el contrato, porque dividimos la tarea en tareas sencillas”, precisó.

Respecto de los trabajos en ejecución, indicó que avanza la pavimentación de la calle de acceso, junto con la apertura de la traza y los accesos a los sectores 1, 2, 3 y 4. En cuanto al portal principal, explicó que el proceso se frenó debido a un cambio de diseño surgido del diálogo con las empresas que formarán parte del PIC.

El funcionario recordó que toda la infraestructura será subterránea e incluirá agua potable, energía eléctrica, gas, telecomunicaciones y fibra óptica, además de desagües pluviales bajo la calzada. Los sectores tendrán accesos independientes, controles de ingreso de personas y vehículos, monitoreo permanente mediante cámaras (CCTV), estacionamientos y playas de maniobras para vehículos pesados.

Los beneficios para las empresas y los resultados de la primera etapa

En cuanto a la nueva convocatoria, el coordinador de Gestión Económica, Gastón Contardi, informó que el municipio habilitó una nueva etapa de inscripción online, que se extenderá por un plazo de entre 60 y 90 días. El objetivo es que aquellas firmas que no lograron finalizar su trámite en julio puedan completar el proceso para radicarse en el Parque Industrial.

El procedimiento es totalmente digital y se realiza a través de la página de la Municipalidad, ingresando al botón naranja que identifica al área industrial y luego a la sección específica para empresas neuquinas. Una vez completada la documentación, se recibe un certificado de confirmación por correo electrónico.

Para participar de esta instancia, las empresas deben cumplir al menos uno de tres requisitos: poseer domicilio legal en la provincia, contar con una licencia comercial de más de 20 años de antigüedad en la ciudad o estar inscriptas formalmente como empresa neuquina.

“Hay una decisión política muy fuerte del intendente en esto, que es que todas las empresas neuquinas entren. Por eso es que vamos a darle mucho plazo para que lo puedan hacer”, destacó Contardi.

Durante su intervención, el funcionario detalló los alcances de Invierta Capital, el esquema de incentivos tributarios aprobado recientemente por el Concejo Deliberante a partir de un proyecto enviado por el Ejecutivo municipal.

La normativa contempla la exención del pago de la tasa por propiedad de inmueble, derecho de edificación y mensura durante un año, plazo establecido para presentar la propuesta formal de inversión tras recibir el boleto de compraventa.

Además, las empresas no abonarán las tasas por inspección de baldíos ni iluminación durante los cuatro años previstos para completar la construcción. Una vez finalizadas las obras y obtenida la aprobación definitiva, contarán con diez años de exención de la licencia comercial.

A estos beneficios se suma la articulación con el gobierno provincial mediante la reciente adhesión a la ley Invierta Neuquén, que incorpora incentivos impositivos para las inversiones.

“Este es un esfuerzo muy importante que hacen todos los contribuyentes de la ciudad de Neuquén para que la ciudad crezca, para que la ciudad se pueda desarrollar. Y reitero, esto no es una propuesta, ya es una realidad”, afirmó Contardi.

Los relevamientos de la primera fase, iniciada el 27 de julio, arrojaron 606 firmas preinscriptas sobre un total de 1.374 solicitudes iniciales. Cerca del 60% (343 empresas) busca ampliar sus sucursales actuales para generar nuevos puestos de trabajo, mientras que el 29,2% planea relocalizar sus estructuras desde distintos puntos de la ciudad, como Confluencia o Valentina, lo que permitirá descomprimir el tránsito.

El perfil de los interesados abarca casi un 9% de empresas vinculadas al comercio y la distribución, junto con pequeñas y medianas metalúrgicas, industrias manufactureras, servicios corporativos, tecnología y obras civiles.

Las proyecciones oficiales indican que antes de fin de año se entregarán los primeros boletos y que las edificaciones privadas comenzarán a principios del próximo año. Entre las propuestas presentadas también figuran proyectos para instalar hoteles, restaurantes e incluso colegios privados destinados a las familias que trabajarán en el predio.

“Esto ya tiene el porte, la envergadura de una nueva ciudad en el norte”, evaluó el coordinador, quien recordó que ya atendieron a 1.200 inversores de manera directa. Y concluyó: “Es un voto de confianza gigante que tiene la gestión del intendente Mariano Gaido en conjunto con la gestión de la provincia”.





