La Municipalidad de Neuquén puso en funcionamiento el Portal de Empleo del Parque Industrial, una herramienta que permitirá a los interesados postularse a los 25.000 puestos de trabajo privados que se prevé generar con el desarrollo del predio de 2.000 hectáreas.

La jefa de Gabinete, María Pasqualini, explicó que quienes ya tengan su currículum cargado en el portal municipal no deberán volver a ingresar sus datos, sino que podrán postularse directamente a las oportunidades laborales del nuevo parque.

“Quienes estén interesados en ser parte ingresan al Portal de Empleo, seleccionan Parque Industrial y se postulan. Quiero hacer una aclaración: el Portal de Empleo de la Municipalidad de Neuquén ya tiene un caudal de currículums cargados”, dijo. “Aquellos que ya están inscriptos no necesitan colocar todos sus datos nuevamente, simplemente se postulan y aparece su CV cargado”, explicó Pasqualini.

Las personas que todavía no forman parte de la plataforma deben registrarse, completar sus datos personales y laborales y seleccionar la opción Parque Industrial para quedar incorporadas a la convocatoria.

La funcionaria precisó que actualmente hay 606 empresas inscriptas y que está prevista la incorporación de nuevas firmas neuquinas y que se están sumando nuevas.

Las capacitaciones comienzan el 1 de marzo

El mecanismo contempla dos etapas de trabajo desde el municipio: la capacitación de los postulantes de acuerdo con los perfiles que requieran las empresas y la intermediación laboral para vincular a las personas formadas con las demandas del sector privado.

La primera tarea estará a cargo del área de Capacitación que conduce Ignacio Mansur, mientras que la Subsecretaría de Empleo, encabezada por Clara Beverini, tendrá a su cargo la intermediación.

“Una vez que las empresas nos empiecen a solicitar a la Municipalidad determinados perfiles, nosotros les vamos a dar los perfiles que necesitan ya capacitados para que puedan hacer la contratación y aparezcan los 25.000 puestos de trabajo formales que el Parque Industrial de la ciudad de Neuquén va a generar”, detalló Pasqualini.

La jefa de Gabinete remarcó que el compromiso asumido establece que la totalidad de los trabajadores que demande el Parque Industrial deberá provenir del Portal de Empleo municipal.

“El 100 por ciento de los empleados que va a necesitar el Parque Industrial de la ciudad de Neuquén son del Portal de Empleo de la Municipalidad. Nosotros asumimos el compromiso de la inscripción previa y de la formación en función de lo que ellos necesitan de los diferentes perfiles”, afirmó.

La demanda laboral tendrá distintas características según el avance de los emprendimientos. En una primera etapa, cuando las empresas accedan a los lotes y comiencen las obras, se necesitarán trabajadores vinculados a la construcción. Con la puesta en marcha de las instalaciones aparecerán requerimientos de perfiles técnicos específicos, administrativos y de maestranza.

Pasqualini indicó que todavía no está definida la cantidad de trabajadores que se solicitará para cada actividad, ya que esa información surgirá de las reuniones con las empresas previstas para la próxima semana. A partir de esas conversaciones se establecerán los perfiles requeridos y las capacitaciones comenzarán el 1 de marzo para preparar a los postulantes de acuerdo con las necesidades del sector privado.

“Nosotros abrimos hoy el Portal de Empleo y va a estar abierto de manera permanente hasta que las empresas abran sus puertas. Tenemos el desafío de que, a través de las reuniones con las empresas, nos empiecen a definir qué perfiles necesitan. Durante todo el año van a comenzar las capacitaciones para que esos perfiles estén listos cuando las empresas los empiecen a pedir”, sostuvo.

“Estamos frente al nodo logístico más importante del país, un parque industrial de 2.000 hectáreas que no solo va a resolver la situación logística de lo que tiene que ver con el desarrollo de Vaca Muerta, sino también con otras cuestiones industriales que lleva adelante esta ciudad”, señaló.