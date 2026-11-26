La Municipalidad de Neuquén prevé finalizar antes del 20 de diciembre las obras de cloacas y pavimentación en el sector Los Polvorines, del barrio Alto del Limay, donde se ejecutan más de 250 conexiones domiciliarias y se pavimentarán más de 25 cuadras con asfalto y hormigón. Así lo informó Pablo Vega, subsecretario de Planificación y Elaboración de Proyectos, al señalar que la intervención permitirá dotar de servicio cloacal a un sector que no contaba con esta infraestructura y completar la urbanización con la pavimentación de sus calles.

Vega explicó que la obra incluye la instalación de los colectores principales, cámaras y conexiones hasta el pozo de bombeo. También se realizó la readecuación de una red de agua que atravesaba terrenos particulares y que fue trasladada a la vía pública. "Estamos muy avanzados y hemos ya avanzado con algunas cuadras de asfalto, pero la idea es que terminemos pavimentando todo el sector, más de 25 cuadras que van a ser pavimentadas en asfalto y hormigón", señaló el funcionario.

El área de intervención comprende el cuadrante delimitado por el arroyo Durán, Anaya, Río Senguer y calle Crease.

El subsecretario recordó que, antes de iniciar la red cloacal, el municipio ejecutó obras de desagües pluviales, cordones cuneta, alcantarillas y un pozo de bombeo pluvial en el sector del arroyo Durán.

Sobre el plazo previsto, indicó que los equipos municipales trabajan junto con el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) para inspeccionar las instalaciones y obtener las aprobaciones técnicas necesarias. "Tenemos la expectativa de que antes del 20 de diciembre esté finalizada", afirmó Vega, quien reconoció que las lluvias registradas durante los últimos meses demoraron las tareas debido a las características bajas del terreno.

El funcionario destacó que los trabajos se ejecutan con empresas y mano de obra neuquinas, y con presupuesto propio del municipio, en el marco del plan Orgullo Neuquino que impulsa el intendente Mariano Gaido.