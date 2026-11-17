Las obras para ampliar los servicios básicos avanzan en los barrios 2 de Mayo y 7 de Mayo de Neuquén capital. Los trabajos incluyen la extensión de la red cloacal y de gas, con intervenciones que buscan mejorar la infraestructura y las condiciones de vida de las familias que viven en estos sectores.

En el barrio 2 de Mayo se ejecuta una obra de saneamiento que beneficiará a 300 familias. La intervención se complementará con la extensión de la red de gas para ampliar la cobertura de servicios esenciales. En tanto, en el barrio 7 de Mayo avanzan los trabajos para incorporar el servicio de gas.

Las intervenciones forman parte de un esquema de trabajo conjunto entre el Gobierno provincial y la Municipalidad de Neuquén, que busca completar progresivamente la infraestructura básica en los sectores de la ciudad que todavía no cuentan con estos servicios.

Las obras contemplan nuevas conexiones de servicios para mejorar las condiciones de vida de los vecinos.

Durante una recorrida por ambos barrios, la ministra de Infraestructura de Neuquén, Tanya Bertoldi; la jefa de Gabinete municipal, María Pasqualini; y el presidente del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH), Marco Zapata, supervisaron el avance de los trabajos.

"Estamos llevando gas y cloacas a estos barrios y vamos a seguir llegando con todos los servicios a cada rincón de la ciudad", expresó Bertoldi.

La funcionaria destacó la articulación entre Provincia y municipio para avanzar con obras que responden a demandas históricas de los vecinos. También señaló que existe una decisión compartida entre el gobernador Rolando Figueroa y el intendente Mariano Gaido de completar la cobertura de infraestructura en la capital.

En ese marco, Pasqualini anticipó los plazos que manejan para extender los servicios a los sectores que todavía no cuentan con ellos. "En este trabajo conjunto que llevamos adelante con el Gobierno provincial, el objetivo es que en un año o un año y medio podamos llegar con los servicios a todos los sectores que hoy no los tienen", afirmó.

También proyectan veredas y cordones cuneta en los barrios

Además de las redes de gas y cloacas, la recorrida incluyó el anuncio de nuevas intervenciones para mejorar el espacio público. La Provincia y el municipio proyectan incorporar obras de veredas y cordones cuneta en distintos barrios de Neuquén capital.

La iniciativa apunta a mejorar la circulación peatonal, la conectividad y la transitabilidad de las calles. Los cordones cuneta también permitirán ordenar la infraestructura urbana y favorecer el escurrimiento del agua de lluvia.

"Además de las obras básicas, queremos avanzar con un plan de veredas y cordones cuneta en los distintos barrios, porque necesitamos mejorar la circulación, la conectividad y la transitabilidad", explicó Bertoldi.

La ministra agregó que los trabajos se realizarán junto con los vecinos y que el programa también buscará generar oportunidades laborales en cada sector. "Queremos hacer estas obras junto a los vecinos de cada barrio. No se trata solamente de mejorar la accesibilidad a los loteos y a las viviendas, sino también de generar empleo a través de este programa", sostuvo.

Las obras se enmarcan en el programa Neuquén Integra, mediante el cual el Gobierno provincial y la Municipalidad buscan ampliar la infraestructura urbana y avanzar con la cobertura de servicios básicos en los distintos barrios de la capital.