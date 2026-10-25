Neuquén aceleró la entrega de tecnología escolar: repartió 3.600 dispositivos en una semana

Neuquén continúa dando pasos firmes hacia la modernización educativa a través del Plan Pehuén. En el transcurso de esta semana, más de 30 establecimientos educativos recibieron un total de 3.142 notebooks, 120 carros tecnológicos, 391 tablets, 31 pantallas interactivas y 21 impresoras 3D.

El despliegue territorial alcanzó a múltiples instituciones de distintos puntos de la provincia. En la región Confluencia, recibieron nuevas herramientas los jardines de infantes números 1, 32, 36 y 21; el IFD 6; las escuelas primarias números 180 y 183; los CPEM 19, 29, 41 y 34; y la EPET 3.

En la región del Pehuén, la tecnología llegó en Las Lajas al Jardín 19, los CPEM 5 y 66 de Adultos, y a las escuelas primarias números 170, 221, 216, 279, 332 y 283, incluyendo también a las escuelas rurales primarias 221 de Los Alazanes, 216 de Quintuco y 75 de Mallín de los Caballos.

Finalmente, en la región de La Comarca, fueron alcanzados los jardines de infantes 3, 5 y 7; las escuelas primarias 49, 75, 123, 133, 334 y 172; los CPEM 6 y 51; y la EPET 1.

Un enfoque pedagógico e integral

Durante los actos de entrega, la ministra de Educación, Soledad Martínez, destacó que el Plan Pehuén cuenta con una inversión provincial de US$11 millones. A diferencia de programas nacionales anteriores como Conectar Igualdad, enfocado principalmente en el nivel secundario bajo el modelo uno a uno, esta iniciativa provincial cubre todos los niveles y modalidades del sistema educativo, desde jardines de infantes hasta centros de formación profesional y escuelas de adultos.

Explicó en tal sentido: “Queremos darle una connotación mucho más vinculada con los procesos pedagógicos, es decir, con los procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto para la reducción de la brecha digital como para que este equipamiento se pueda usar en distintas áreas de conocimiento”.

El programa prioriza un modelo de uso compartido en las aulas y se complementa con capacitación docente permanente, contando con el financiamiento y el acompañamiento estratégico de Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), el Banco Provincia del Neuquén (BPN) e YPF.

Inversión estratégica para el futuro

La masiva modernización tecnológica es posible gracias a una decisión política de utilizar los ingresos de la renta petrolera y gasífera para transformar la situación favorable actual en un motor de desarrollo sostenible.