En el marco del programa Neuquén ama a los animales, el área de Bienestar Animal de la Municipalidad de Neuquén realizará una nueva feria de adopción de animales no humanos. La actividad tendrá lugar este viernes 20 de noviembre, a partir de las 18, en el Parque Jaime de Nevares.

La jornada contará con 50 animales en adopción, entre perros y gatos de todas las edades. Además, los vecinos y vecinas podrán acceder a servicios de vacunación antirrábica y desparasitación, recibir asesoramiento del equipo de veterinarios, recorrer puestos de feriantes vinculados con la temática y participar de distintos sorteos.

La secretaria de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional, Luciana De Giovanetti, invitó a la comunidad a sumarse a la propuesta y destacó que será “un lugar de encuentro para toda la familia, una antesala al fin de semana largo”.

Los animales que buscan conseguir una familia

“Habrá perros pequeños y adultos, y gatos. Van a estar todos los dispositivos de Bienestar Animal”, señaló la funcionaria. En ese sentido, detalló que también estarán presentes el equipo de veterinarios y feriantes, y que se realizarán sorteos con numerosos premios.

De Giovanetti remarcó la importancia de estas iniciativas para promover el cuidado responsable de los animales y la prevención de enfermedades.

“Nosotros cuidamos a los animales y brindamos acompañamiento a las familias que eligen tener uno en sus casas. Estas políticas públicas hacen a la salud, porque la salud es una sola. Si tenemos animales sanos, reducimos las posibilidades de transmisión de enfermedades zoonóticas”, expresó.

A lo que recordó que en la última feria más de 40 animales encontraron una familia y explicó que el acompañamiento municipal continúa después de cada adopción. “Una vez que son adoptados, el área de Bienestar Animal realiza un seguimiento para verificar que se encuentren bien. Tenemos muchos animales que fueron rescatados de situaciones de maltrato”, indicó.