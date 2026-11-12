La duración de una ausencia no se mide solo con el reloj. El bienestar de perros y gatos durante ese período depende de sus necesidades, estado de salud, rutina y de que una persona pueda atenderlos ante una urgencia.

No existe un número universal de horas que resulte adecuado para todos los animales de compañía. La Asociación Mundial de Veterinaria de Pequeños Animales (WSAVA) recuerda que los perros suelen tener una vida social activa. La soledad puede provocar frustración o ansiedad en algunos casos.

Cuántas horas pueden pasar perros y gatos sin supervisión en el hogar

Para los gatos, cuya relación social es distinta, también deben considerarse las condiciones del ambiente y el acceso a los recursos básicos. La edad, una enfermedad, un tratamiento veterinario o cambios recientes en el hogar pueden reducir la tolerancia a una ausencia. Un cachorro, un animal mayor o uno que atraviesa un problema de salud necesita una planificación específica.

La compañía de otro animal no reemplaza la supervisión

La compañía de otro animal tampoco reemplaza automáticamente la supervisión humana. Antes de salir, conviene comprobar:

Que haya agua fresca , alimento y una zona de higiene disponible.

, y una disponible. Que el ambiente esté libre de cables , productos tóxicos , ventanas inseguras o vías de escape .

, , o . Que la mascota haya tenido actividad , descanso y la posibilidad de hacer sus necesidades de acuerdo con su especie.

, y la posibilidad de hacer sus necesidades de acuerdo con su especie. Que una persona responsable pueda acercarse si ocurre un accidente o una urgencia.

La Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Animales (RSPCA) aconseja que los perros no permanezcan solos más de cuatro horas como pauta de bienestar. No es una obligación legal aplicable fuera del Reino Unido.

Ese criterio busca que dispongan de oportunidades para salir, ejercitarse y tener contacto con personas.

Las señales de ansiedad por separación

La ansiedad asociada a la separación no siempre se manifiesta de la misma forma. La RSPCA recomienda acostumbrar a los perros a quedarse solos de manera gradual. También sugiere reducir el tiempo si aparecen:

Jadeos .

. Vocalizaciones .

. Recorridos repetitivos .

. Falta de descanso .

. Destrozos .

. Eliminación dentro de la vivienda.

La Sociedad Estadounidense para la Prevención de la Crueldad contra los Animales (ASPCA) también identifica la salivación, la pérdida de apetito y el ocultamiento como posibles señales de malestar.

En los gatos, el estrés puede expresarse mediante aislamiento, cambios en la alimentación, agresividad o un estado de alerta constante.

Ante estas manifestaciones, corresponde consultar a un veterinario para descartar causas médicas y recibir orientación.

La ASPCA advierte que los castigos al regresar al hogar pueden agravar el cuadro, porque esas respuestas no obedecen a una conducta deliberada del animal.

Qué dice la ley en Argentina

En Argentina, la Ley 14.346 sanciona los malos tratos y los actos de crueldad contra los animales. Entre las conductas consideradas maltrato figura no proporcionar alimento suficiente a los animales domésticos o cautivos.

Sin embargo, la norma no establece una cantidad máxima de horas para que perros o gatos permanezcan sin compañía dentro de una vivienda. El enfoque legal nacional se concentra en evitar el sufrimiento y el descuido. Por eso, antes de una salida prolongada, conviene prever la cobertura de sus necesidades y la disponibilidad de alguien que pueda asistirlo.

Además de esta ley, las provincias y municipios pueden contar con disposiciones propias vinculadas con la tenencia responsable y la protección animal.

Los casos de Chile y Colombia

La Ley 21.020 de Chile define la tenencia responsable como el deber de proporcionar alimento, albergue, buen trato y atención veterinaria indispensable.

La norma prohíbe el abandono y considera abandonado al animal que queda sin vigilancia de su responsable o en desamparo en una propiedad privada sin los cuidados correspondientes.

En Colombia, la Ley 1774 reconoce a los animales como seres sintientes. Establece que los responsables deben evitar hambre, sed, dolor, miedo, estrés y enfermedades causadas por negligencia.

La Ley 2054 prevé centros de bienestar o albergues para animales perdidos, abandonados o en riesgo.

Estos marcos tampoco fijan una cifra general de horas, pero sitúan el cuidado y la prevención del abandono como obligaciones centrales.

El parámetro concreto de España

El caso de España aporta una referencia concreta. La Ley 7/2023 prohíbe dejar sin supervisión a un animal de compañía por más de tres días consecutivos. Reduce el límite a 24 horas seguidas para los perros.

Ese plazo no reemplaza la evaluación cotidiana de cada caso. Cuando una salida supera la capacidad de atención directa, organizar visitas presenciales o asistencia profesional permite garantizar comida, agua, higiene, observación y respuesta ante situaciones urgentes.