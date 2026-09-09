Una nueva aplicación busca concentrar en un solo lugar buena parte de las necesidades que tienen quienes conviven con animales. ClubPet ya superó las 300 personas registradas a pocos días de su lanzamiento y este viernes 11 realizará una jornada de adopción responsable en Neuquén.

Su creador, Julián Rubino, contó en Tardes de Primera con Huguex Cabrera cómo nació el proyecto y qué herramientas ofrece. “Nace como eso, como centralizar todas las necesidades que uno tiene como dueño y amante de las mascotas en un mismo lugar”, explicó.

Rubino tiene seis perros y reconoció que la idea surgió de situaciones cotidianas. La aplicación permite digitalizar el carnet de vacunación y otros datos de salud para que esa información pueda consultarse incluso si la mascota debe ser atendida por un veterinario diferente al habitual.

También incorpora un buscador de servicios. Allí se pueden encontrar veterinarios, paseadores, peluquerías, cuidadores y otros prestadores. Los usuarios pueden consultar las valoraciones de otras personas antes de contratar un servicio.

“Podés encontrarlos. Hay como una sección que nosotros le llamamos un marketplace de servicios”, señaló Rubino. La propuesta también incluye petshops y permite buscar alimentos, accesorios y otros productos vinculados al cuidado animal.

La aplicación también permite buscar mascotas perdidas

Uno de los recursos apunta a quienes pierden a un perro o un gato. El usuario puede generar una alerta con la fotografía y los datos de contacto de la mascota para que llegue a otras personas de la zona.

El proyecto también puso el foco en las adopciones y en el trabajo de refugios y organizaciones.

La herramienta permite establecer un radio de hasta 20 kilómetros. Quienes encuentren al animal pueden informar dónde lo vieron y marcar la ubicación dentro del mapa.

ClubPet también genera un cartel de búsqueda que puede imprimirse para colocar en distintos puntos. La intención es ampliar las posibilidades de encontrar rápidamente a la mascota.

La plataforma suma además un mapa de lugares que aceptan animales. Cafeterías, comercios y otros espacios pueden incorporarse a esa sección, que se construye con aportes de los propios usuarios y pasa por un proceso de revisión.

La aplicación tiene una red social exclusiva para mascotas. Allí se pueden compartir fotografías y videos, seguir perfiles y comunicarse con otros usuarios.

También existe una herramienta de inteligencia artificial llamada PetIA. Permite realizar consultas sobre alimentación, comportamiento y cuidados, aunque la propia plataforma aclara que no reemplaza la atención de un veterinario.

ClubPet busca acercar a las organizaciones que rescatan animales

El proyecto también puso el foco en las adopciones y en el trabajo de refugios y organizaciones. Las ONG y rescatistas pueden publicar animales que buscan una familia y administrar el proceso desde la plataforma.

Rubino remarcó que las adopciones no se resuelven simplemente con un clic. “No es que en el evento vos vas y te podés ir con un perrito a tu casa”, explicó. Antes se conversa con los rescatistas, se conoce al posible adoptante y se analiza dónde vivirá el animal.

La aplicación exige verificación de identidad para estos procesos. Según el creador, la medida busca proteger tanto a las mascotas como a las organizaciones que llevan adelante los rescates.

La plataforma también permite colaborar con refugios mediante campañas de donación. El dinero se dirige directamente a las cuentas de las organizaciones y no pasa por una cuenta administrada por ClubPet.

“Es un trabajo que está muy poco visibilizado, pero realmente hay mucha gente que lo hace”, sostuvo Rubino al referirse a los rescatistas. Agregó que uno de los objetivos es facilitar que la ayuda llegue a quienes sostienen esa tarea todos los días.

ClubPet comenzó a trabajar primero con servicios de Neuquén, aunque la propuesta apunta a crecer en otras ciudades. Tanto los usuarios como los prestadores, petshops y organizaciones pueden utilizar la plataforma sin costo.

“Todos participan gratuitamente. No se les cobra bajo ningún aspecto y bajo ninguna circunstancia a ninguno de los actores”, afirmó Rubino.

El viernes habrá una jornada de adopción en el Club Pacífico

La primera actividad abierta vinculada con el proyecto tendrá lugar este viernes 11 de septiembre, a las 20, en el Salón de Patín del Club Pacífico, ubicado en Alberdi 355. La entrada será libre y gratuita.

Durante la jornada habrá perros que buscan una familia y representantes de organizaciones vinculadas con el rescate animal. También se contará la historia de un perro rescatado y estarán presentes Burlete y Chicho, de Animalia, junto con representantes de otras entidades y grupos de la región.

Entre los participantes figuran @neuquen.adopciones, @adelagalga, @profesionalesyactivistasenda, @dogshouse.plottier y @centroveterinariopatagonico. También estarán los perros de la Pandilla Multiespecie, que realizan tareas de acompañamiento emocional en el Hospital Castro Rendón.

“Van a ver perritos rescatados que tienen una historia muy dura y larga, que han tenido final feliz”, contó Rubino. La actividad busca mostrar esas historias y acercar el trabajo de las organizaciones a quienes estén interesados en adoptar, colaborar o sumarse como voluntarios.

Quienes concurran también podrán llevar alimento balanceado, correas, collares, mantas y otros elementos para los refugios. El lugar tendrá una cantina para quienes quieran quedarse durante la jornada.

Ese mismo viernes, a las 21:30, Pacífico e Independiente jugarán el primer partido de la temporada de básquet en el club. Las personas que participen de la jornada podrán comprar la entrada en el lugar y quedarse al encuentro. Parte de la recaudación será destinada a una organización de rescate.

Rubino invitó a la comunidad a acercarse. “Si quieren colaborar con alguna correa viejita que tengan ahí, alguna mantita, cualquier cosa que sea relacionada o que pueda ser utilizada a la hora de rescatar animales, bienvenido sea”, expresó.

La aplicación ya está disponible para iPhone y Android. Además de las funciones para usuarios, ClubPet ofrece herramientas gratuitas para veterinarias, refugios, petshops y peluquerías, con opciones para gestionar historias clínicas, adopciones, campañas, stock, ventas y otros servicios vinculados con las mascotas.

El proyecto comenzó con un equipo de seis personas. “Esto es algo que fuimos construyendo a puro pulmón y en paralelo con nuestra vida laboral”, contó Rubino. A diez días del lanzamiento, la plataforma ya había superado las 300 personas y ahora busca ampliar esa comunidad desde Neuquén hacia otras partes del país

La entrevista completa: