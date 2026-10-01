Río Negro pondrá en marcha durante octubre una campaña provincial de mamografías gratuitas y sin orden médica destinada a mujeres de entre 50 y 69 años que no se hayan realizado el estudio en los últimos dos años. La propuesta busca facilitar el acceso a uno de los principales métodos para la detección temprana del cáncer de mama y ampliar la cobertura preventiva en todo el territorio provincial.

La iniciativa será desarrollada por el Ministerio de Salud y permitirá que las pacientes accedan directamente al estudio en hospitales públicos que cuentan con mamógrafo, sin necesidad de una derivación previa. El objetivo es detectar posibles lesiones en etapas iniciales, incluso antes de que sean palpables o presenten síntomas visibles, aumentando así las posibilidades de tratamiento y recuperación.

El cáncer de mama constituye actualmente la principal causa de muerte por cáncer en mujeres tanto en Río Negro como en el resto del país. Por ese motivo, los especialistas recomiendan realizar controles periódicos a partir de los 50 años, especialmente en personas sin estudios recientes.

La red pública dispone de mamógrafos en hospitales de Viedma, San Antonio Oeste, Choele Choel, Río Colorado, Villa Regina, General Roca, Allen, Cipolletti, Catriel, Bariloche, El Bolsón e Ingeniero Jacobacci. Desde Salud señalaron que las localidades que no cuentan con ese equipamiento recibirán asistencia para gestionar turnos y garantizar el acceso al estudio.

Las autoridades recordaron además que quienes presenten antecedentes personales o familiares de cáncer de mama, así como síntomas compatibles con la enfermedad, deben realizar una consulta médica independientemente de la edad para definir los estudios necesarios.