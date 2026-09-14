Otro proyecto de ley ingresó a la Legislatura de Río Negro y busca que la provincia adhiera al Programa para la Detección y Bloqueo de IMEI/IMSI en Establecimientos Penitenciarios, creado por el Ministerio de Seguridad Nacional en agosto de 2026.

La iniciativa fue presentada por Martina Lacour, César Domínguez y Marcela González Abdala, quienes plantean que el sistema permitiría identificar y bloquear celulares activos dentro de zonas restringidas sin necesidad de secuestrarlos físicamente. Equipos fijos detectan los aparatos y reportan sus identificadores a las prestadoras de telefonía móvil.

El debate no es nuevo: meses atrás, el legislador Juan Martín había presentado proyectos similares, como las iniciativas 429/2025 y 411/2026, centradas en la instalación de inhibidores de señal y en la prohibición de tenencia de equipos por parte de internos.

Los fundamentos del nuevo proyecto remarcan que las estafas telefónicas, extorsiones y amenazas coordinadas desde el interior de los penales constituyen un problema de seguridad que impacta en la sociedad. La propuesta aclara que la adhesión no restringe el derecho de las personas privadas de libertad a mantener comunicaciones autorizadas, conforme a la Ley Nacional de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad.

Según los fundamentos, el mecanismo no requiere la localización física ni el secuestro previo del dispositivo para iniciar el procedimiento de bloqueo. Equipos fijos detectan los aparatos activos en las zonas restringidas y reportan sus identificadores a las prestadoras de telefonía móvil.

El convenio de adhesión impondría a la provincia obligaciones como instalar y mantener la tecnología necesaria, reportar los dispositivos detectados y garantizar auditorías periódicas sobre el funcionamiento del sistema.