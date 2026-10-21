En un contexto marcado por las precipitaciones y las alertas meteorológicas vigentes, el Municipio de Cipolletti anunció que intensificará los controles sobre canales de riego, acequias y desagües pluviales y recordó que las infracciones vinculadas a su obstrucción pueden derivar en multas que superan los 9,8 millones de pesos.

La advertencia se sustenta en lo establecido por el Código Municipal de Faltas y apunta a prevenir situaciones que dificulten el normal escurrimiento del agua de lluvia en distintos sectores de la ciudad.

Desde la Secretaría de Fiscalización señalaron que los operativos de inspección ya fueron reforzados para detectar prácticas que afectan el sistema de drenaje urbano y generan riesgos ambientales, sanitarios y de seguridad. Las multas pueden aplicarse a quienes arrojen residuos, escombros, restos de poda, chatarra u otros materiales en canales y vías de escurrimiento, una práctica que suele provocar obstrucciones y desbordes durante los eventos de lluvia.

También se encuentran contempladas las descargas de líquidos, efluentes, aguas servidas o residuos provenientes de actividades productivas que terminan contaminando cunetas y desagües.

Otra de las infracciones previstas es el daño a la infraestructura pública, como sumideros, rejillas, canales y otras instalaciones vinculadas al drenaje pluvial. Además, la normativa sanciona la ocupación del espacio público con materiales de construcción, áridos, restos de poda u objetos que impidan la circulación del agua o afecten el tránsito de personas y vehículos.

No sólo habrá multas

Las autoridades aclararon que las sanciones económicas no serán la única consecuencia para los infractores.

En los casos en que el Municipio deba intervenir para limpiar, reparar o recuperar canales y desagües afectados, los responsables también deberán afrontar los costos de esos trabajos. La normativa prevé además clausuras e inhabilitaciones cuando se detecten incumplimientos por parte de comercios, empresas, corralones u otros establecimientos que arrojen residuos de manera irregular.

El Municipio remarcó que mantener libres los sistemas de drenaje resulta fundamental para prevenir inundaciones urbanas, especialmente durante períodos de lluvias intensas como los registrados en los últimos días.

Las autoridades señalaron que la acumulación de basura y escombros en canales y desagües es una de las principales causas de anegamientos en distintos barrios y advirtieron que la colaboración de los vecinos resulta clave para reducir riesgos.

Las denuncias por obstrucciones o arrojo de residuos pueden realizarse a través de la Central de Atención al Ciudadano, llamando al 147, o mediante la Central de Emergencias al 109.