Neuquén apuesta fuerte a su nuevo Parque Industrial: créditos bancarios para más de 600 empresas

La Municipalidad de Neuquén, con el intendente Mariano Gaido a la cabeza, organizó una mesa de trabajo clave entre representantes de bancos locales y nacionales con miembros de la Federación de Cámaras del Sector Energético de la Provincia del Neuquén (Fecene). El objetivo fue garantizar el respaldo económico a las firmas que se radicarán en el nuevo Parque Industrial Capital (PIC).



"Los bancos, con sus diferentes líneas de financiamiento, van a acompañar este proceso de desarrollo de ciudad y nosotros lo que generamos fue una primera reunión que seguramente va a ser el disparador de próximas reuniones más acotadas de vinculación más directa de empresas con bancos", destacó la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini.



Las necesidades económicas de los inversores son amplias y requerirán herramientas a medida para abarcar desde la etapa inicial de los loteos hasta la adquisición de maquinaria pesada.



La funcionara detalló que "hay bancos que van a poder financiar la compra de tierra, hay bancos que van a poder financiar el desarrollo del proyecto constructivo, logístico de galpones”.



El proyecto productivo excede largamente las fronteras de la actividad hidrocarburífera y apunta a diversificar la matriz económica de toda la región.



"No son todas las empresas vinculadas al oil and gas. Son empresas vinculadas al desarrollo logístico", advirtió Pasqualini sobre la gran apertura comercial que tendrá este nuevo espacio.



La magnitud del emprendimiento transforma por completo el perfil urbano de la capital, que planifica su crecimiento con una mirada integral.



"En principio, poner en valor de que se está desarrollando el parque industrial más importante del país, el nodo logístico más importante del país", enfatizó la jefa de gabinete.



La radicación de estos millonarios capitales privados estará acompañada por un gigantesco proyecto residencial que el municipio ya diagramó.



"No solo está el desarrollo del parque industrial, sino hace muy poquito se realizó el lanzamiento de 11.000 soluciones habitacionales que van a ser complementarias", destacó Pasqualini.



"Lo que estamos diciendo es que se está desarrollando una mini ciudad dentro de lo que es la ciudad de Neuquén", concluyó la funcionaria al resumir la visión a largo plazo de esta política pública.



El coordinador de Gestión Económica, Gastón Contardi, valoró el altísimo nivel de la convocatoria y la fuerte articulación entre el gobierno de la capital, las cámaras nucleadas en Fecene y los gerentes financieros.



Resumió que el objetivo central fue la “búsqueda de encontrar financiamiento, buenas tasas, buenos créditos para las empresas del parque industrial, algunas para el proceso de compra de tierra y otra para la instalación de las empresas dentro del propio parque",.



La voluntad política de la gestión local es acelerar la consolidación total de este enorme polo productivo para potenciar la generación de empleo en la zona de la meseta. "El interés del intendente (Mariano Gaido) y la jefa de gabinete de la ciudad de Neuquén es que esto pase, que pase rápido y ayudar a las empresas neuquinas a que puedan avanzar en el proceso de instalación en el parque industrial", subrayó Contardi.

Más de 600 empresas interesadas

La demanda del sector privado superó ampliamente todas las proyecciones iniciales y obligó al municipio a mantener un registro continuo de postulantes.



Sobre el estado del proceso, el funcionario confirmó que ya son 606 las firmas anotadas. "Están abiertas las inscripciones para aquellas que no alcanzaron en el primer llamado. Lo hacen a través de la página de la municipalidad de Neuquén y en el link del parque industrial", recordó.



De ese enorme universo de interesados, unas 534 carpetas ya calificaron en la primera revisión técnica oficial. El próximo paso de estas firmas será conseguir la habilitación definitiva por parte del Concejo Deliberante para acceder al desarrollo productivo de los terrenos.



Por su parte, Anabela Bonaventa, en representación de Fecene, explicó que el complejo alojará a un abanico muy variado de proyectos comerciales. "Hay tres tipos de empresas que van a desarrollarse en el parque industrial. Las que van a ampliar, las que se van a relocalizar y las empresas que están dentro de la provincia y que se van a trasladar", precisó.



El diseño del predio municipal ofrece ventajas impositivas y logísticas inmejorables para la dinámica energética regional. "Esto va a estar orientado, ubicado en lo que sería Ruta 67, que es la ruta petrolera. Nos da rápido acceso a todo lo que es la parte productiva", remarcó la vocera empresaria.



Sin embargo, para concretar la mudanza y el montaje de las nuevas instalaciones, Bonaventa insistió en que el apalancamiento es indispensable. "Las empresas obviamente están creciendo al ritmo de Vaca Muerta y obviamente necesitamos apalancarnos con diferentes herramientas financieras", sintetizó.

El crecimiento de Vaca Muerta y la necesidad de financiamiento

La referente de Fecene aclaró que la demanda de créditos no se limitará a grandes infraestructuras, sino que abarcará necesidades operativas de todo tipo. "Por eso no dejamos cerrado lo que es compra de equipamiento básico como un rodado", ejemplificó.



Los ejecutivos de crédito se mostraron dispuestos a brindar la liquidez necesaria para no frenar la curva de crecimiento neuquino.



Edgardo Insaurralde, relationship manager energy & mining de grandes empresas del banco Galicia, aseguró que es altamente beneficioso para las sucursales involucrarse en este proyecto.



El directivo garantizó: “Los bancos estamos interesados en poder financiar, en principio, la compra de los terrenos, posteriormente la inversión de todas las empresas que hagan en las instalaciones de sus plantas y todo lo que sea los movimientos logísticos, maquinaria, camionetas".



Las firmas interesadas en acceder a estas líneas podrán acercarse a través de la nómina oficial del sector privado o mediante contacto directo en las gerencias bancarias. "A través de Fecene tenemos el listado de las empresas que quieren participar", detalló Insaurralde.



Con las obras viales y los servicios en plena ejecución, la alianza estratégica entre el Estado y las entidades financieras resulta el último eslabón para el despegue definitivo del predio