Parque Industrial de la ciudad de Neuquén: cómo anotarse para trabajar en las nuevas empresas

Los vecinos de Neuquén que quieran conseguir trabajo en las empresas que se instalen en el nuevo Parque Industrial Capital (PIC) podrán inscribirse a través del Portal de Empleo de la Municipalidad de Neuquén. Allí deben ingresar a la opción específica del Parque Industrial y completar sus datos para incorporarse al registro de postulantes.

El objetivo es reunir perfiles laborales y vincularlos con las necesidades de contratación de las compañías a medida que avancen los proyectos de inversión, las construcciones y la puesta en marcha de las distintas actividades.

La propuesta apunta a anticipar la demanda de trabajadores y facilitar que los habitantes de Neuquén y localidades cercanas puedan acceder a las oportunidades laborales que genere la expansión industrial.

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, informó que durante las primeras horas de habilitación de esta opción se recibieron alrededor de 600 postulaciones laborales.

La intención del municipio es que, una vez que las empresas definan qué perfiles necesitan, puedan articularse instancias de capacitación para preparar a los candidatos de acuerdo con los puestos disponibles.

Cuántos puestos de trabajo proyecta generar el Parque Industrial

El desarrollo del PIC está vinculado con la expansión económica de Neuquén y la demanda de servicios que genera Vaca Muerta. Las proyecciones municipales iniciales estimaban la generación de 25.000 puestos de trabajo, una cifra que podría modificarse a partir de la ampliación del predio y de las inversiones que finalmente se concreten.

Entre las actividades que podrían instalarse figuran metalúrgicas, industrias manufactureras, empresas de tecnología, servicios corporativos, comercio, distribución y obras civiles.

También se presentaron proyectos para desarrollar hoteles, restaurantes y establecimientos educativos, en función de las necesidades de las familias y los trabajadores que se desempeñen en el complejo.

Cómo pueden inscribirse las empresas para acceder a los terrenos

En paralelo al registro laboral, la Municipalidad abrió una nueva convocatoria para las empresas neuquinas que quieran radicarse en el Parque Industrial y que no lograron completar el trámite durante la primera etapa, iniciada el 27 de julio.

El coordinador de Gestión Económica, Gastón Contardi, informó que esta instancia permanecerá abierta durante un plazo de entre 60 y 90 días.

El procedimiento es completamente digital. Las firmas deben ingresar a la página oficial de la Municipalidad, acceder al botón naranja que identifica al área industrial y seleccionar la sección destinada a empresas neuquinas. Una vez presentada la documentación, reciben un certificado de confirmación por correo electrónico.

Para participar deben cumplir al menos uno de estos tres requisitos:

Tener domicilio legal en la provincia de Neuquén.

Contar con una licencia comercial de más de 20 años de antigüedad en la ciudad.

Estar inscriptas formalmente como empresa neuquina.



Qué beneficios tendrán las empresas que se radiquen en Neuquén

El municipio también impulsa un esquema de incentivos tributarios denominado Invierta Capital, aprobado por el Concejo Deliberante. La normativa establece exenciones para reducir los costos de instalación y construcción.

Entre los beneficios previstos se encuentran:

Un año de exención de la tasa por propiedad de inmueble y de los derechos de edificación y mensura, plazo para presentar el proyecto formal de inversión después de recibir el boleto de compraventa.

Cuatro años de exención de las tasas por inspección de baldíos e iluminación, durante el período previsto para completar las construcciones.

Diez años de exención de la licencia comercial una vez finalizadas las obras y obtenida la aprobación definitiva.

A estos incentivos se suma la adhesión municipal a la ley provincial Invierta Neuquén, que incorpora beneficios impositivos para promover nuevas inversiones.

Más de 600 empresas ya completaron la preinscripción

Los resultados de la primera etapa reflejaron el interés que despertó el proyecto. Sobre un total de 1.374 solicitudes iniciales, 606 empresas completaron la preinscripción.

De ese grupo, cerca del 60% (343 firmas) manifestó su intención de ampliar sus sucursales actuales para generar nuevos puestos de trabajo. Otro 29,2% proyectó trasladar sus estructuras desde distintos sectores de Neuquén capital, entre ellos Confluencia y Valentina.

La relocalización de establecimientos también apunta a concentrar actividades productivas y logísticas en un sector específico de la ciudad y descomprimir la circulación de vehículos pesados en zonas residenciales y comerciales.

Un predio de 2.000 hectáreas sobre la Ruta Provincial 67

El Parque Industrial Capital proyecta duplicar su superficie hasta alcanzar las 2.000 hectáreas, en un sector estratégico del norte de Neuquén, con conexión a la Ruta Provincial 67.

El proyecto contempla infraestructura de agua potable, electricidad, gas, telecomunicaciones y fibra óptica, además de desagües pluviales, calles de acceso, estacionamientos y playas de maniobras para vehículos pesados.

La expansión busca acompañar el crecimiento de la actividad económica regional y generar un nuevo polo industrial, comercial y logístico asociado a la demanda de Vaca Muerta.