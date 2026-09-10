Río Negro y el Banco de Desarrollo FONPLATA completaron este miércoles la misión técnica que define las obras prioritarias para recuperar las rutas nacionales 22 y 151, con un crédito en negociación de 60 millones de dólares. La misión incluyó representantes de FONPLATA, el Ministerio de Economía de la Nación, Vialidad Nacional, Vialidad Rionegrina y la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo (UPCEFE). La meta es presentar la operación ante el Directorio del organismo en noviembre.

El proceso es parte del acuerdo firmado el 24 de agosto entre el gobernador Alberto Weretilneck y el Gobierno nacional, que establece un esquema de 20 años para que Río Negro asuma progresivamente la gestión de ambos corredores, que continúan siendo nacionales bajo jurisdicción final de la Nación.

La misión técnica relevó el tramo de aproximadamente 40 kilómetros entre Medanito y el límite con La Pampa -sin contratos pendientes con Vialidad Nacional- y en la Ruta 22, la rotonda de Choele Choel y el tramo Río Colorado-Choele Choel.

La jefa de operaciones de FONPLATA, Malena Araneo, subrayó el valor del trabajo en terreno: "La idea de esta visita es hacer el análisis técnico para ver qué obras hay que reiniciar y cuáles están para sacar a licitación desde cero."

La primera etapa abarca unos 305 kilómetros sin contratos vigentes, dentro de los más de 500 kilómetros del acuerdo total. Otros sectores requieren resolver previamente contratos nacionales u obras inconclusas. Las intervenciones apuntan a recuperar sectores deteriorados, mejorar la circulación y reforzar la seguridad vial. Weretilneck ubicó hacia fin de año el inicio de las primeras tareas, sujetas a la aprobación formal del crédito en noviembre.