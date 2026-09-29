Neuquén avanza con la reforma del Código Contravencional: cuáles son las mayores problemáticas en los municipios

La Comisión Especial de la Legislatura de Neuquén para reforma del Código de Faltas inició en Plottier su recorrido por la región Confluencia, última etapa de la agenda federal que recolecta en territorio sugerencias e inquietudes de vecinos. El cronograma prevé su constitución en Centenario y en Neuquén capital, lo que dará cierre al recorrido que inició el cuerpo en mayo de este año.

En este contexto habló en el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM550 el diputado provincial del bloque PRO-Nuevo Compromiso Neuquino, Marcelo Bermúdez.

Sobre la reunión que se dio ayer en Plottier expresó: “Terminamos la novena visita al interior de la provincia con una reunión nutrida con muchas instituciones, intendentes, fuerzas de seguridad, concejales, vecinos y jueces de paz”.

Además explicó: “Un Código Contravencional de Faltas es una norma que sanciona inconductas. Las mismas muchas veces quedan impunes porque no se abarcan en los códigos de faltas de los municipios y no son tenidas en cuenta por la Justicia Penal, entonces hay un nicho que queda impune”.

Marcelo Bermúdez sostuvo en AM550 que “el nuevo Código Contravencional será compatible con el Código de Faltas municipal y el Código Penal”.

En otra parte de la entrevista, el diputado provincial describió las problemáticas más planteadas por los ciudadanos.

Destacó sobre esa línea el bullying, el manejo de imágenes indebidas de personas a través de las redes sociales, la poca responsabilidad parental sobre menores que generan inconductas en ámbitos principalmente educativos, violencia de género, riñas en la vía pública y también animales sueltos en las rutas.

“Trabajamos en las reuniones con tres líneas: una es contravenciones que incluiremos, la operatividad del código y el respeto desde las jurisdicciones”, indicó el legislador.

Además, el diputado del PRO dio su opinión sobre los casos de personas con consumos problemáticos.

“Hay distintas visiones, pero es cierto que si dejamos a la persona en esa situación en la vía pública puede ser un peligro para sí misma”, comentó y sentenció: “Creo que en esos casos la persona debe ser custodiada a un lugar seguro para que tampoco pueda dañar a terceros y dar aviso al personal de salud para que se haga la revisión correspondiente”.

Marcelo Bermúdez adelantó que el proyecto de ley podría llegar a la Legislatura para su tratamiento en el mes de noviembre.

“Nos gustaría una revisión del texto por parte de las fuerzas de seguridad porque son quienes operan con este Código Contravencional en primera instancia”, concluyó.

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