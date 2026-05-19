Cuidado ambiental, incidentes viales y regularización de comercios: los cambios del nuevo Código Contravencional de Neuquén

La Comisión de Legislación General, Poderes, Peticiones, Reglamento y Recursos Humanos del Concejo Deliberante de Neuquén se reunió este lunes para avanzar en la elaboración final del proyecto de ley del nuevo Código Contravencional de la ciudad, el cual moderniza numerosos puntos de la iniciativa vigente con el objetivo de mejorar la vida de los ciudadanos.

Además de los concejales integrantes, participaron las doctoras Natalia Dos Santos Almeida y Belén Soledad Campos, como representantes del Juzgado Municipal de Faltas número 1; las doctoras Romina Doglioli, María Soledad González y el doctor Manuel Andrés González representando al Juzgado Municipal de Faltas número 2.

Por parte del Ejecutivo estuvieron presentes las doctoras María Luciana Jonás Aguilar y María Marta Sánchez; el secretario legislativo, Federico Augusto Closs; y la prosecretaria legislativa Mariana Rascovich representando a la Secretaría Legislativa.

¿Por qué es importante la actualización del Código Contravencional en Neuquén?

La actualización del Código Contravencional responde al cambio de lógica y paradigma que ha experimentado la ciudad. Según se conversó en el encuentro, el proyecto supera al anterior y se centra en la convivencia ciudadana, brindando herramientas para que los juzgados puedan actuar de manera más directa, atendiendo a las nuevas necesidades y realidades de la capital de la Provincia.

Esta nueva norma no sólo se queda en la ampliación de la función punitiva, sino que responde al cuidado de los animales no humanos, la regularización de las obras, regulación de nuevas actividades comerciales, actualización digital, incidentes viales, cuidado ambiental, entre otras.

Los concejales de los distintos bloques coincidieron en que el anterior Código ya había cumplido su ciclo, y pusieron en valor la participación multisectorial, ya que esto permitió abordar las distintas miradas y enfoques.

Finalmente, la presidenta del Concejo Deliberante, Claudia Argumero expresó: “Agradezco a todos los que vinieron al recinto a trabajar, con humildad y pensando en los vecinos, a tipear y redactar la nueva norma junto a nosotros”.

Los detalles del nuevo Código Contravencional



Un aspecto destacado es que el proyecto de ley incorpora mayor severidad en las sanciones para los encuentros de personas en motos, lo cual genera ruidos molestos y es un reclamo constante de los vecinos. La medida más significativa en ese sentido es la posibilidad de secuestrar los vehículos como sanción.

En relación a la higiene urbana, la iniciativa endurece y clarifica las sanciones para quienes arrojen residuos en espacios públicos, pero incorpora también una perspectiva de reparación del daño ambiental generado, más allá de la multa económica.

Otro aspecto que ingresa al nuevo Código es la contaminación visual: cableados en desuso, pantallas y cartelería que generen molestias o representen riesgos para la seguridad vial quedarán sujetos a regulación específica. “Hoy no tenemos normado nada respecto de la contaminación visual y lo estamos incorporando”, señaló al respecto la concejala Victoria Fernández.

Por otro lado, cabe destacar que se hizo especial énfasis en la accesibilidad ciudadana. Esto tiene que ver con que, en la actualidad, los trámites en materia de contravenciones se hacen de forma presencial, y el nuevo Código permitirá que las gestiones se realicen de manera digital.

El lenguaje del texto fue revisado para hacerlo más comprensible para quien no tiene formación jurídica, dado que la justicia contravencional puede ser utilizada directamente por el vecino sin necesidad de patrocinio legal.



