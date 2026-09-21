La ciudad de Neuquén cerró un fin de semana con una ocupación hotelera superior al 70%, en un contexto marcado por la realización simultánea de la 13° Feria Internacional del Libro “Marcelo Martín Berbel” y la Copa Davis, dos acontecimientos que convocaron a visitantes y generaron un importante movimiento en la ciudad.

El secretario de Turismo y Desarrollo Humano, Diego Cayol, destacó que se trató de “una actividad realmente importante durante todo el fin de semana” y señaló que se registró “más de un 70% de ocupación, un número altísimo para la ciudad”.

El funcionario explicó que la llegada de la Copa Davis, junto con el desarrollo de la Feria del Libro, permitió sostener un elevado nivel de ocupación, particularmente en los establecimientos de categorías superiores. Además resaltó que ambos acontecimientos “sumaron un número muy importante para todo el fin de semana”.

Las principales atracciones de este fin de semana

La Copa Davis tuvo lugar el sábado 19 y domingo 20 de septiembre en el estadio Ruca Che, en una se|rie que enfrentó a Argentina y Turquía y que se convirtió en un acontecimiento deportivo de alcance internacional. La competencia generó además un fuerte movimiento turístico.

En paralelo, la ciudad fue sede de una nueva edición de la Feria Internacional del Libro, que se desarrolló hasta el 19 de septiembre en el predio del Museo Nacional de Bellas Artes y el Parque Central. La propuesta reunió a 250 escritores de Argentina y Chile, 150 librerías y editoriales, 140 presentaciones y conversatorios y una amplia agenda de actividades.

Próximos eventos y altas expectativas

Cayol remarcó que el resultado del último fin de semana forma parte de una tendencia que se viene consolidando durante septiembre: “Venimos de tres fines de semana muy importantes: el primero con la gastronómica de Confluencia de Sabores, el segundo con el lanzamiento de la Feria del Libro y en este con la Copa Davis”, explicó.

En este sentido, recalcó que estrategia municipal apunta a fortalecer a Neuquén como destino de turismo y de eventos, aprovechando la infraestructura, la oferta gastronómica, hotelera y recreativa de la capital. Por otro lado, la ciudad ya viene trabajando en el desarrollo del turismo de reuniones y en la generación de propuestas que permitan atraer visitantes durante todo el año.

Cayol comentó que de cara a las próximas semanas, mantienen las expectativas positivas y anticipan que la agenda continuará generando movimiento turístico: “Estamos con muchas expectativas de que este fin de semana tenemos Salón del Vino, algunos otros eventos como la expo Argentina Oil & Gas (AOG) y esperamos que sigamos con esta racha tan positiva que tuvimos durante todo el mes de septiembre”, finalizó.