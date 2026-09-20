La Feria Internacional del Libro de Neuquén alcanzó un récord histórico y reunió a más de 270.000 personas

Este sábado a la medianoche cerró la XIII edición de la Feria Internacional del Libro "Marcelo Martín Berbel", que se consolidó como la mayor convocatoria cultural de la Patagonia al superar los 270.000 visitantes durante sus jornadas en el predio del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA). La decisión de adelantar el cierre, previsto inicialmente para el domingo, respondió a las condiciones climáticas anunciadas para Neuquén y la región.

La secretaria de Jefatura de Gabinete de la Municipalidad de Neuquén, María Pasqualini, destacó el alcance de una edición que reunió a lectores, escritores, editoriales, libreros y familias de distintos puntos del país. “Fue una feria muy exitosa que movilizó a 270.000 personas durante todos los días y estuvo siempre completa”, señaló la funcionaria.

Educación, acceso a la cultura y participación federal

Uno de los aspectos más valorados de esta edición fue su impacto educativo. Según datos oficiales, más de 10.000 estudiantes recorrieron la feria a través de visitas guiadas organizadas especialmente para establecimientos educativos.

Además, alrededor de 800 docentes participaron de los trayectos formativos desarrollados durante el evento, fortaleciendo el vínculo entre la lectura, la capacitación y la escuela.

La convocatoria también tuvo un marcado carácter federal. Participaron representantes de 20 provincias argentinas, se instalaron más de 100 stands y alrededor de 200 escritores locales, regionales y nacionales presentaron sus obras ante el público.

Más de 10.000 estudiantes y 800 docentes recorrieron la feria a través de visitas guiadas - Foto: Gentileza

Una feria que también impulsó la economía regional

La Feria Internacional del Libro de Neuquén no solo se convirtió en un espacio de encuentro cultural. También generó movimiento económico para librerías, editoriales, emprendedores y distintos sectores vinculados a la actividad comercial.

De acuerdo con la información difundida por el municipio, se vendieron aproximadamente 6.000 libros por día durante el desarrollo del evento. A esto se sumó la presencia de food trucks, emprendedores del programa Neuquén Emprende y una intensa agenda de actividades en los tres auditorios montados en el predio.

La propuesta permitió que miles de personas accedieran a actividades gratuitas, presentaciones literarias, charlas, capacitaciones y espectáculos, fortaleciendo el concepto de la cultura como un derecho y un espacio de encuentro para toda la comunidad.

Neuquén afianza su lugar como capital cultural de la Patagonia

Desde el Municipio de Neuquén destacaron que esta 13° edición representó el mayor crecimiento en la historia de la feria. El volumen de asistentes, la participación de instituciones educativas y el alcance nacional de la convocatoria reflejan una consolidación que acompaña el crecimiento de la ciudad.

Con cifras récord y una fuerte participación de niños, jóvenes, docentes, escritores y familias, la Feria Internacional del Libro de Neuquén volvió a demostrar el interés de la comunidad por los espacios culturales y educativos, reafirmando el papel de la ciudad como uno de los principales centros de eventos y producción cultural del sur argentino.