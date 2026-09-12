Neuquén cerró julio con un superávit de $200 mil millones y proyecta más de $1 billón en obras

Esta mañana, el gobernador Rolando Figueroa celebró en las redes sociales que la provincia de Neuquén cerró el mes de julio con un superávit financiero de $200 mil millones, lo que equivale al 4 por ciento de los ingresos totales de la provincia de Neuquén. Entrevistada en AM 550, la secretaria de Hacienda y Finanzas Carolina Pogliano celebró los números obtenidos y destacó el rumbo de la gestión.

Pogliano explicó que el resultado se produce en un escenario de mayores ingresos vinculados a la actividad hidrocarburífera, aunque también con una presión creciente sobre los gastos producto de una inflación superior a la contemplada originalmente en el presupuesto. Según detalló, los ingresos crecieron "muy por encima de los gastos".

De una caja complicada al equilibrio financiero

La funcionaria recordó que la situación que encontró la actual administración provincial al asumir era muy diferente a la actual. "Nosotros llegamos al gobierno en diciembre (de 2023) con un estado que tenía un problema de caja muy fuerte", sostuvo. En ese contexto ubicó uno de los primeros desafíos de la gestión: ordenar las cuentas para recuperar capacidad financiera y, posteriormente, volver a impulsar inversiones.

Pogliano señaló como ejemplo que en junio de 2024 la provincia pudo pagar los aguinaldos con fondos propios después de 13 años. Para la secretaria de Hacienda, aquel episodio permitió dimensionar las dificultades financieras con las que había comenzado la administración. "2024 fue un año muy difícil para este gobierno porque había que acomodar la caja y poder acomodar para poder empezar a crecer en lo que era necesario para todos los neuquinos", afirmó.

Pogliano viene de la banca y conoce el vínculo con el BPN

La secretaria de Hacienda y Finanzas también explicó que su llegada al Ejecutivo provincial estuvo relacionada con su experiencia en el sistema financiero.

"Yo vengo de la banca y creo que por eso me invitaron a ser parte de la gestión desde el Ejecutivo", contó durante la entrevista. Según explicó, trabajó desde el banco en estrecha relación con la Provincia en cuestiones vinculadas al Tesoro.

En ese sentido, aclaró la situación del Banco Provincia del Neuquén (BPN) durante los momentos de mayor tensión de las cuentas provinciales. Pogliano sostuvo que el banco es el agente financiero de la Provincia y que, por esa razón, una situación de falta de liquidez del Estado provincial también puede repercutir en la entidad.

La funcionaria indicó que el BPN asistió financieramente a la Provincia a través de distintas herramientas, justamente por su condición de agente financiero. También defendió el rol de los bancos públicos como respaldo de los Estados provinciales en períodos de dificultades.

El superávit y la inversión en rutas, escuelas y hospitales

De acuerdo con los números aportados por Pogliano, los $200.000 millones de superávit financiero acumulados hasta julio representan el 4% de los ingresos provinciales.

Pero la secretaria de Hacienda puso el dato en contexto: el resultado económico —la diferencia entre ingresos y gastos corrientes— alcanza el 18%.

La diferencia, explicó, se destinó a inversiones. Allí incluyó las obras que la Provincia lleva adelante en rutas, establecimientos educativos, hospitales y otras áreas de infraestructura.

La proyección oficial es que Neuquén cierre 2026 con una inversión en infraestructura superior al billón de pesos. Pogliano afirmó que en julio ya se habían superado los $500.000 millones, por lo que estimó que el objetivo previsto en el presupuesto podrá cumplirse.

El petróleo por encima de los 80 dólares y el impacto en las cuentas

La evolución del precio del petróleo aparece como uno de los factores centrales detrás de la mejora de los ingresos provinciales.

Pogliano comparó el escenario actual con 2025, cuando la caída del precio del barril impactó sobre los ingresos esperados de Neuquén. Según explicó, durante julio y agosto de este año el petróleo utilizado para las liquidaciones se ubicó por encima de los 80 dólares.

Sin embargo, advirtió que el precio del crudo no es el único elemento que debe observar la administración provincial. Al elaborar el presupuesto, Hacienda debe contemplar las variables macroeconómicas proyectadas a nivel nacional.

La funcionaria remarcó que el presupuesto había sido elaborado sobre una previsión de inflación del 10% para 2026, mientras que las estimaciones actuales de las consultoras ubican la inflación anual por encima del 30%.

Por eso, el incremento de los ingresos petroleros también permitió absorber una parte del aumento de los gastos de funcionamiento y de capital.

Más recursos para acelerar el plan de infraestructura

Pogliano diferenció el resultado financiero de julio de otras fuentes de financiamiento que Neuquén viene gestionando.

En particular, señaló que las obras ya firmadas forman parte de la planificación de Hacienda, mientras que los créditos que todavía no fueron tomados y el acuerdo con las empresas petroleras para el fideicomiso representan recursos destinados a nuevas inversiones. El objetivo, explicó, es acelerar el plan de infraestructura provincial y responder a necesidades que atraviesan a distintas localidades.

En ese marco, la funcionaria sostuvo que la administración mantiene una política de diálogo, pero con una premisa: preservar el equilibrio financiero. "El equilibrio financiero nos sirve, porque nos da crecimiento y nos da sustentabilidad en el tiempo", afirmó.

La situación de los municipios: realidades muy diferentes

La mejora de las cuentas provinciales no se replica de la misma manera en todos los municipios neuquinos.

Pogliano explicó que las comisiones de fomento deben ser asistidas por la Provincia porque no cuentan con ingresos propios. También mencionó casos de municipios cuya coparticipación no se corresponde con las necesidades actuales o que no reciben el mismo impacto económico que genera el crecimiento de la actividad hidrocarburífera.

Como contracara, destacó la situación del municipio de Neuquén capital, al que definió como uno de los que puede sostenerse sin inconvenientes e invertir los recursos provenientes de los impuestos que pagan sus habitantes.

La secretaria de Hacienda también se refirió al caso de Plottier, donde la intendenta Malena Resa había informado una deuda cercana a los $7.000 millones al asumir.

Según explicó Pogliano, desde Hacienda se está acompañando al municipio mediante asesoramiento y asistencia para realizar auditorías que permitan determinar qué parte de esa deuda corresponde efectivamente a proveedores y cuál puede ser objetada.

En algunos casos, agregó, la Provincia también otorga préstamos a municipios para financiar obras necesarias, con devolución en cuotas.

Vaca Muerta y una producción que apunta a los 700 mil barriles diarios

El escenario financiero provincial está directamente relacionado con el crecimiento de la producción hidrocarburífera de Neuquén. Pogliano sostuvo que la actividad convencional está dando paso progresivamente a la producción no convencional y utilizó una expresión familiar para describir el momento: "la vaca está despertando en los ingresos".

Según los datos aportados durante la entrevista, Neuquén produce actualmente alrededor de 650.000 barriles diarios y la expectativa oficial es finalizar 2026 con una producción cercana a los 700.000 barriles diarios.

La secretaria de Hacienda estimó que esto representaría un crecimiento promedio de aproximadamente 24% respecto del año pasado y señaló que la Provincia espera que la tendencia de crecimiento continúe hacia 2030.

También destacó el papel del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al considerar que puede contribuir a acelerar nuevas inversiones en la formación Vaca Muerta.

Para Neuquén, el desafío consiste en transformar ese crecimiento de la producción en mayores recursos y, al mismo tiempo, sostener una administración financiera que permita convertirlos en infraestructura y servicios para los habitantes de la provincia.

La entrevista completa a Carolina Pogliano