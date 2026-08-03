El sector energético volvió a consolidarse como uno de los principales motores de la economía argentina durante el primer semestre de 2026. Según un informe de la consultora Economía y Energía (E&E), la balanza comercial del sector registró un superávit de 5.950 millones de dólares, un 59% superior al obtenido en igual período del año pasado, cuando había alcanzado los 3.743 millones.

El desempeño permitió que la energía explicara el 43% del superávit comercial total de la Argentina, impulsado por el fuerte crecimiento de las exportaciones, que aumentaron un 42,5% interanual y alcanzaron los 7.619 millones de dólares.

El principal aporte provino del petróleo crudo, cuya producción continúa expandiéndose de la mano de Vaca Muerta. Las exportaciones de crudo sumaron 4.693 millones de dólares, con un crecimiento del 48% respecto del primer semestre de 2025, favorecidas tanto por el incremento de los volúmenes exportados como por mejores precios internacionales.

De acuerdo con el informe, los despachos de petróleo alcanzaron un promedio de 309.000 barriles diarios, un 25% más que un año atrás, mientras que el precio promedio de exportación se ubicó en 84 dólares por barril, un 18% superior en la comparación interanual.

En contraste, las exportaciones de gas natural mostraron una leve retracción en términos de valor. Entre enero y junio totalizaron 342 millones de dólares, un 5% menos que en igual período de 2025. La caída respondió principalmente a una baja de los precios internacionales, aunque los volúmenes exportados crecieron un 3,2%.

El informe también destaca el impacto que tuvo la infraestructura desarrollada para evacuar la producción neuquina. Desde su puesta en funcionamiento en 2023 hasta abril de este año, el Gasoducto Perito Moreno generó ahorros acumulados por 2.327 millones de dólares al reducir las importaciones de gas natural licuado (GNL) y combustibles líquidos para generación eléctrica.

La consultora sostiene que la ampliación prevista del gasoducto permitirá incrementar en otros 14 millones de metros cúbicos diarios la capacidad de transporte desde la Cuenca Neuquina, fortaleciendo la disponibilidad de gas local y reduciendo la necesidad de importaciones durante los picos de demanda invernal.

Si bien el informe identifica desafíos regulatorios vinculados al financiamiento de nuevas obras de transporte de gas y electricidad, concluye que la consolidación del superávit energético confirma el papel estratégico de Vaca Muerta en la generación de divisas y en el fortalecimiento del balance externo argentino. Para Economía y Energía, la continuidad de las inversiones en producción e infraestructura será clave para sostener esta tendencia en los próximos años